Roberta Faccani/ “I Matia Bazar mi hanno dato grande visibilità”

Roberta Faccani è stata la voce dei Matia Bazar, la storica band protagonista della nuova puntata di Techetechetè in onda oggi, lunedì 17 agosto 2020, su Rai1. Nel programma di video-frammenti diventato oramai un appuntamento fisso per milioni di telespettatori, questa sera spazio ad una delle band più longeve e importanti della musica italiana. Nata nel 1975, la band è attualmente composta da Fabio Perversi alle tastiere, sintetizzatore e violino, Piero Marras alla chitarra, Paola Zadra al basso e Fiamma Cardani alla batteria a cui si è aggiunta Luna Dragonieri che ha rimpiazzato proprio la Faccani che nel 2017 ha deciso di lasciare la band. La Faccani è stata la terza voce della band dopo quella di Antonella Ruggieri, Laura Valente e Silvia Mezzanotte. Intervistata da Corriereadriatico.it (data 12 febbraio 2018), la cantante ha ricordato così la sua esperienza all’interno della band: “l’esperienza con i Matia Bazar mi ha dato una grande visibilità, indubbiamente, e mi ha fatto capire come ci si muove nello show business, nei palchi più importanti, ma…”.

Roberta Faccani dopo i Matia Bazar sogna di incontrare Mina

Una dichiarazione quella di Roberta Faccani che lascia intravedere un pò di amaro in bocca visto che la cantante si è ritrovata a cantare canzoni non proprio nelle sue corde essendo lei una grande amante di soul. Nonostante le tante cose fatte con i Matia Bazar il ricordo più bello di Roberta Faccani non è Sanremo né tantomeno i camerini o la performance in mondovisione davanti al Papa ma bensì : “un’estate degli anni 80’, dove ho imparato a nuotare. Sono una nostalgica degli anni 80. Perché? Perché ero bellissima, e spensierata…degli anni 80 mi piaceva tutto, le permanenti, i look. Mi piaceva come mi sentivo”. La cantante parlando di sè si è definita: “sono figlia di un sogno, quella di una provinciale proveniente da una famiglia borghese senza nomi di artisti”. Infine parlando di sogni non nasconde che vorrebbe incontrare Mina e non solo: “incontrare un uomo. Lui non lo sa, ma sta arrivando”.



