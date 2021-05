Roberta Fontana, fidanzata Andrea Montovoli/ “Lei la prima a leggere il mio libro”

Si chiama Roberta Fontana la fidanzata di Andrea Montovoli, attore e personaggio televisivo originario di Porretta Terme (Bologna) oggi ospite della nuova puntata di Verissimo. Lui e Roberta stanno insieme dal 2020, anche se durante la sua scorsa partecipazione al reality show Grande Fratello Vip l’attore aveva preferito non esporsi troppo in materia di sentimenti. La notizia ufficiale del loro fidanzamento è arrivata soltanto a posteriori, con il ritiro di Andrea per motivi personali annunciato il 24 febbraio dello stesso anno. Tempo dopo, precisamente il 9 settembre, Andrea ha postato sul suo profilo Instagram la prima foto di loro come coppia, in una data che in realtà rappresenta molto soprattutto per lei: oltre a essere il giorno in cui Andrea e Roberta hanno deciso di ufficializzare la loro relazione, infatti, il 9 settembre è anche il suo compleanno.

Roberta Fontana è l’account manager e content creator dello stesso Montovoli, che deve aver conosciuto proprio nell’ambito del suo lavoro. Roberta e Andrea sono molto attivi sui social: l’attore, in particolare, pubblica spesso scatti dei due insieme, corredandoli di dolci didascalie e soprattutto di cuoricini. Andrea Montovoli parla molto di lei anche durante le interviste, dimostrando così di essere davvero innamorato. Roberta è anche la prima persona a cui Andrea ha fatto leggere il suo romanzo autobiografico Io non sono grigio, in cui ripercorre la storia della sua vita dall’esperienza del carcere fino al successo come attore. “È stata fondamentale per spronarmi a scrivere”, ha dichiarato a questo proposito l’attore, da poco reinventatosi autore. Il racconto è stato affidato a Vanity Fair, a cui l’8 maggio Andrea ha rilasciato un’accorata intervista. “Mia madre, che è una mangialibri, invece lo ha letto solo una volta assemblato”.

