Roberta Lubich, ex moglie Pier Ferdinando Casini/ Un amore nato a Ponza

Roberta Lubich è il primo grande amore di Pier Ferdinando Casini, un’unione durata diversi anni prima della rottura. Sposata in prime nozze con Francesco Segafredo, la Lubich conobbe l’ex presidente della Camera sull’isola di Ponza – «Lui era un ragazzino di 27, me lo presentò mia sorella» – e scattò subito la scintilla: dal loro amore sono nate Benedetta e Maria Carolina. La relazione è durata fino al 1998: il divorzio e l’addio, con la Sacra Rota che ha annullato con bolla papale. Successivamente Casini ha sposato Azzurra Caltagiorne, figlia di uno dei più importanti costruttori italiani come Francesco Saverio Caltagirone. Laureatasi al Dams, Roberta Lubich ha svolto tantissimi lavori nella sua vita: si è occupata di arredamento, di abbigliamento, di pubblicità, fino ad arrivare alla televisione. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Repubblica nel 1996, due anni prima della rottura con Pier Francesco Casini, la Lubich raccontò di avere una grande complicità con il compagno: «Noi due abbiamo gli stessi valori, gli stessi princìpi: il nostro cemento sono le bambine, la famiglia». Poi il divorzio e l’addio, ognuno con vite nuove…

