Roberta Mercurio, ex Temptation Island, si sposa/ La proposta di Luca Caldirola

Roberta Mercurio: dopo Temptation Island

Roberta Mercurio si è fatta conoscere durante la terza edizione di Temptation Island, reality al quale aveva partecipato insieme al suo fidanzato di allora Flavio Zerella. I due sono usciti insieme dalla trasmissione, ma una volta tornati alla vita reale dopo poco tempo si sono lasciati. Mentre Flavio ha ritrovato l’amore accanto a Nunzia Sansone, anche lei ex concorrente del reality per la sesta edizione, Roberta è legata dal 2020 al calciatore Luca Caldirola. Il 22 giugno 2021 Roberta e Luca sono diventati genitori della loro prima figlia, Camilla. “Sognavo un giorno di poter avere una famiglia tutta mia. E ad oggi quel desiderio è diventato realtà. Loro, la MIA vita. La MIA famiglia”, ha scritto Roberta su Instagram qualche mese fa, pubblicando una foto insieme al compagno e alla figlia.

Roberta Mercurio le nozze con Luca Caldirola

Dopo due anni insieme e una figlia, Luca Caldirola ha deciso di fare il grande passo e ha chiesto a Roberta Mercurio di sposarlo. Ad annunciarlo è stata la ex protagonista di Temptation Island su Instagram, con la frase “Sì… per sempre” e la foto dell’anello di fidanzamento regalatole dal calciatore. Tantissimi i messaggi di congratulazioni per i futuri sposi, tra cui quello di Giuliano Amodio, compagna del calciatore Stefano Sensi. Anche Raffaela Giudice, protagonista della sesta edizione di Temptation Island con Andrea Celentano, ha lasciato un messaggio a Roberta: “Amore.. Hai visto che prima o poi arrivava… congratulazioni”. Raffaella e Andrea si sono sposati lo scorso 22 settembre.

