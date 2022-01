Roberta Metsola, chi è la presidente del Parlamento Europeo/ Le posizioni anti-aborto

C’è Roberta Metsola tra gli ospiti della puntata di oggi di Fabio Fazio a Che tempo che fa. La nuova presidente del Parlamento Europeo è succeduta al compianto David Sassoli il 18 gennaio scorso, giorno del suo 43° compleanno, divenendo così la più giovane Presidente dell’Europarlamento di sempre, nonché la più giovane a presiedere un’istituzione UE. Maltese, avvocatessa specializzata in diritto e politica europea, Roberta Metsola è stata eletta parlamentare europea nel 2013. La sua appartenenza politica è quella di una delle storiche famiglie politiche del Vecchio Continente: il Partito Popolare Europeo (PPE). La sua scalata ai vertici delle istituzioni continentali aveva fatto segnare il 12 novembre 2020 un’altra tappa importante, quando era stata eletta Prima Vicepresidente Vicaria del Parlamento Europeo.

Roberta Metsola è la terza donna a ricoprire la carica di Presidente del Parlamento Europeo, e la prima negli ultimi 20 anni. Prima di lei erano state Simone Veil e Nicole Fontaine a presiedere l’aula. Attiva in politica fin da ragazza, la maltese è stata in patria membro della formazione giovanile del Partito Nazionalista (un partito di centro-destra di impostazione europeista e membro del Partito popolare europeo ed è associato all’Unione Democratica Internazionale), di cui ha ricoperto anche il ruolo di segretaria generale. Metsola ha quasi sempre votato in linea con le indicazioni del suo gruppo, sostenendo le posizioni del Ppe in oltre il 90% delle votazioni nell’attuale legislatura. Nel mirino, prima della sua elezione, sono finite le sue posizioni anti-aborto. Malta è infatti l’unico paese UE dove l’aborto è ancora illegale. L’ostacolo politico è stato però superato dalla stessa Metsola: “Le mie posizioni sull’aborto saranno quelle del Parlamento europeo che ora rappresento. I voti espressi in precedenza facevano riferimento a posizioni di carattere nazionale. Io non voterò più su temi come l’aborto”, ha assicurato.

