Roberta Paolopoli, chi è la figlia Simona Marchini/ Psicologa, scrittrice e mamma

Chi è Roberta Paolopoli, la figlia di Simona Marchini

Roberta Paolopoli è la figlia di Simona Marchini, nata dal matrimonio tra l’attrice e il barone Roberto Paolopoli. Roberta è sposata con lo psicologo americano Brent e ha reso i genitori nonni diventando mamma di un bambino che, stando a quanto si legge sul web, dovrebbe chiamarsi Gabriele. Di Roberta Paolopoli e della sua vita privata non si sa molto. Diversamente, invece, si hanno diverse informazioni sulla sua vita professionale.

Chi è Simona Marchini/ Dal rapporto con il padre al successo grazie a Don Lurio

La figlia di Simona Marchini, infatti, è una psicologa e scrittrice. Ha scritto “Mater Dolcissima”, un romanzo pubblicato per i tipi di Emersioni nel 2018 in cui racconta la borghesia, un modo in cui ha vissuto e che ha osservato attentamente dando vita, poi, ad un romanzo.

Roberta Paolopoli: dopo di lei il dolore dell’aborto per Simona Marchini

Con la nascita della figlia Roberta Paolopoli, Simona Marchini ha vissuto la gioia della maternità. Successivamente, l’attrice ha vissuto anche il dolore dell’aborto come ha raccontato lei stessa nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Oggi è un altro giorno nel corso della puntata del 24 marzo 2023.

Max Paiella, chi è il comico ospite a La volta buona?/ Da Il ruggito del coniglio allo spettacolo su Jannacci

«Io una figlia l’avevo avuta per fortuna, quindi non avevo dubbi sulla mia capacità riproduttiva. Dopo questa catastrofe, di perdere quattro bambini al quinto mese di gravidanza, abbiamo fatto una verifica in famiglia», aveva raccontato l’attrice ai microfoni di Serena Bortone.











© RIPRODUZIONE RISERVATA