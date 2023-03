Simona Marchini, chi è/ “Delia Scala e Don Lurio mi segnalarono in tv”

Simona Marchini, chi è: i primi passi nel mondo dello spettacolo

Simona Marchini, insieme alla sorella Carla, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, venerdì 24 marzo, di Oggi è un altro giorno. Nata a Roma nel 1941, è figlia dell’imprenditore Alvaro Marchini, presidente della Roma negli anni settanta. Ha esordito in teatro a quattro anni, poi i primi impegni importanti nella trasmissione “A tutto gag” del 1980 e ruoli comici nei film “Miracoloni” e “I carabbinieri”.

La svolta avvenne grazie all’incontro casuale con Delia Scala: “Ero in montagna, in vacanza, piuttosto depressa da vicende personali, e la sera sferruzzando la maglia in albergo, vidi che tra gli ospiti c’erano Delia Scala e Don Lurio. Raccontai qualche storiella familiare che loro trovarono divertente. Fui segnalata in televisione e chiamata per un provino”, ha raccontato a Repubblica.

Simona Marchini: l’incontro con Renzo Arbore

Il provino fu visto da Renzo Arbore che in seguito convocò Simona Marchini per “Quelli della notte”. Successivamente ha condotto “Proffimamente non stop” con Amelia Monti; con Giancarlo Magalli “Pronto, è la Rai?”; insieme a Piero Badaloni e Toto Cutugno ha presentato due edizioni consecutive del programma itinerante “Piacere Raiuno”. Dal 2004 si è dedicata prevalentemente al teatro. “Professionalmente ho fatto tante cose. Spesso per caso e con successo. Ma non per questo posso dire che sia stato tutto liscio. È buffo. A una vita pubblica piena di soddisfazioni, non ha sempre corrisposto una vita privata altrettanto soddisfacente”, ha commentato la Marchini sulle pagine di Repubblica.

