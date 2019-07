Roberta Stoppa ex moglie di Peppino di Capri/ Il figlio Igor “quasi un errore di percorso…”

Chi è Roberta Stoppa?

Il matrimonio fra Roberta Stoppa e Peppino di Capri sembra la conclusione più ovvia a quel grande amore sbocciato fra l’indossatrice italiana degli anni Sessanta ed il cantante già popolare nello stivale. I due convolano a nozze il 3 maggio del ’61 e tanti ammiratori dell’artista scelgono di partecipare alla loro felicità, accalcandosi nelle strade di Viareggio. La coppia sceglierà invece di invitare ben 500 persone fra amici e conoscenti, forse non prevedendo che l’affluenza al lieto evento sarebbe stata comunque più alta. Roberta sarà già pronta all’altare con il suo abito bianco e il velo lunghissimo, sorridente e felice di attendere il suo futuro sposo. Peppino invece sceglierà di farsi accompagnare dalla madre, che lo aiuterà a farsi strada fra la folla di presenti. Un’ora più tardi dell’orario fissato per le nozze, finalmente il cantante riuscirà a raggiungere la chiesa di Viareggio scelta per la cerimonia. Lo sottolinea un interessante filmato dell’epoca, presente nell’archivio storico dell’Istituto Luce. Clicca qui per guardare il video di Roberta Stoppa e Peppino di Capri.

Roberta Stoppa, molto più che la moglie di Peppino di Capri

Roberta Stoppa non diventerà famosa per gli italiani solo in quanto prima moglie di Peppino di Capri. Il cantante infatti dedicherà alla consorte uno dei suoi brani più famosi, dal titolo Roberta, negli anni d’oro della sua carriera. Siamo nel ’72 e i due hanno deciso da poco di lasciarsi in via definitiva, poco prima che Roberta dia alla luce il figlio Igor. Non è ben chiaro che cosa sia andato storto nella loro relazione, forse corrosa anche dal declino che Peppino vivrà nel corso degli anni Sessanta, dopo aver registrato nuovi successi grazie al twist ed alle prime forme di uno ska italiano. I rapporti fra loro non saranno idilliaci negli anni successivi, tanto che Roberta deciderà di non ascoltare più alcun brano dell’ex marito. Quest’ultimo racconterà a Di Più di aver lasciato la consorte dopo un periodo di crisi, ma l’ex indossatrice non rege il colpo e punta il dito contro le sue rivelazioni. “Non potrà mai essere amica di tua moglie”, replica svelando che in realtà quella famiglia allargata di cui di Capri si è sempre vantato, non è mai esistita. Il cantante avrebbe avuto anche un pessimo rapporto con il primogenito Igor, con cui non è mai riuscito a parlare durante i primi anni di vita. “Non mi ha fatto piacere leggere che lui”, ricorda Il Corriere del Mezzogiorno, “sia stato il frutto di un tentativo di riconciliazione”. Per Roberta infatti è impensabile credere che Igor sia stato “quasi un errore di percorso”, dice ancora. Nonostante il rancore per quelle dichiarazioni, l’ex modella ricorderà comunque dei momenti piacevoli della loro relazione, come l’incontro avvenuto ad Ischia grazie ad un ricevimento organizzato da Angelo Rizzoli. “Ricordo la tua scenata a Milano quando l’avvocato Gianni Agnelli ti fece i complimenti sulla tua voce e su di me”, ricorda ancora.

