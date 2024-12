Roberta Termali è la mamma di Andrea Zenga ed ex compagna di Walter Zenga. Una grande passione quella nata tra la conduttrice televisiva e l’ex portiere della Nazionale Italiana di Calcio che sono stati sposati per diversi anni. “Ci siamo conosciuti nel programma di Odeon tv” – ha raccontato la ex conduttrice ricordando il primo incontro con il padre di suo figlio. Qualche anno dopo Walter Zenga e Roberta Termali sono convolati a nozze, ma solo in comune visto che l’ex campione di calcio si era già precedentemente sposato. La storia tra i due è stata una favola come ha raccontato proprio la Termali che ancora oggi ha solo parole di grande stima ed affetto per l’ex marito. ”

“E’ stato un amore incredibile fino al 1997. Non l’ho mai tradito, ero e sono per la monogamia, decisamente tradizionalista” – ha raccontato la Termali che dal matrimonio con Walter Zenga ha avuto due figli: Nicolò nato nel 1989 e Andrea nato nel 1993.

Nonostante la nascita dei figli Nicolò e Andrea, l’idillio tra Roberta Termali e Walter Zenga è finito con la coppia che ha annunciato il divorzio. Se Walter Zenga si è rifatto sin da subito una vita con Hoara Borselli a Boston, la madre di Andrea Zenga ha ritrovato il sorriso e l’amore tra le braccia del secondo marito Andrea Accorrono, padre dei figli Francesco e Fabio. Purtroppo anche questa volta il matrimonio è finito male con la ex conduttrice che diversi anni dopo si è unita ad Guglielmo Borgiani.

Un amore che le ha ridato una nuova vita, visto che la conduttrice ha confessato: “Gugliemo mi ha fatto riscoprire l’amore, ho sentito stima e rispetto. Ci vediamo nei weekend e qualche volta in settimana. Sono felice e lo sono i ragazzi”.