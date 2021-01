Roberta Termali, mamma di Andrea Zenga al GF Vip/ “Orgogliosa di te, sei disarmante!”

Una bellissima sorpresa arriva per Andrea Zenga nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip 5. Per lui arriva infatti la sua mamma, Roberta Termali, ex compagna di Walter Zenga. È ancora lui l’argomento principale: si torna infatti a parlare del rapporto difficile, a tratti inesistente, con suo padre e viene mostrato al ragazzo il post da lui scritto dopo le ultime dichiarazioni rilasciate sul loro rapporto. Dopo questa nota amara, ecco arrivare Roberta Termali in cucurio, nella stanza ‘dell’abbraccio’. Per lui ha solo parole di grande stima e amore: “Sei fantastico, sei bellissimo. È un’emozione che non avremmo mai vissuto senza questo programma. Devo dirti che sono una mamma super orgogliosa, stai facendo una cosa pazzesca!”

Roberta Termali sorprende suo figlio Andrea Zenga: “Fiera di te”

La signora Roberta Termali continua ad elogiare suo figlio Andrea Zenga al Grande Fratello Vip e gli svela che “Sto ricevendo complimenti da persone che neanche conosco per il ragazzo che sei, bello e puro. Sei disarmante, non ho parole per quello che sei! Fanno tutti il tifo per te, ci manchi ma spero che rimarrai il più possibile.” Andrea è commosso: “Ti voglio bene mamma, davvero tanto.” ammette il ragazzo, che corre ad abbracciarla, seppur attraverso un vetro. “Sono fiera di te, sei un uomo ormai”, conclude lei.



© RIPRODUZIONE RISERVATA