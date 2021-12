Roberta tra Luca e Samuele a Uomini e Donne/ “Uscire con Samu? Scelta di pancia”

Nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda il 9 dicembre su Canale 5 ritroviamo anche la tronista Roberta, prossima alla sua scelta. In studio scopriamo che la ragazza ha deciso di fare un’esterna con Samuele e poco dopo il gesto fatto per Luca. Quest’ultimo è molto provato dalla scoperta, tanto da aver inviato un lungo messaggio vocale alla redazione, dicendosi dispiaciuto del fatto che Roberta abbia fatto un gesto tanto importante per il rivale. “È normale che quello che ho visto mi ha fatto male: lo ha fatto entrare in casa, subito dopo quello che c’è stato con me anche.”, dichiara infatti Luca.

Luca in crisi dopo l’esterna di Roberta e Samuele a Uomini e Donne

Roberta, d’altro canto, non si dice stupita da questa reazione di Luca. “Lui è cambiato già tre minuti dopo aver saputo in puntata”, fa notare la tronista di Uomini e Donne. “È normale che ci rimango male, io a ripensarci non ci ho dormito la notte!”, aggiunge ancora il corteggiatore che, al momento, sembra essere la papabile scelta di Roberta. Rimane invece in silenzio Samuele di fronte a tutta la scena, che lascia poi spazio ad una nuova parentesi du Ida Platano e Diego Tavani.

