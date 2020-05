Roberta Vs Veronica per Giovanni/ Lite a Uomini e Donne: “Hai rotto, stai zitta!”

Pubblicità

Puntata piuttosto turbolenta quella di Uomini e Donne che torna in onda oggi dallo studio di Canale 5 dopo una lunga pausa. Al centro dello studio, dopo il corteggiatore 26enne di Gemma Galgani, tornano Roberta Di Padua e Veronica Ursida. Dopo Armando Incarnato, le due dame tornano protagoniste dello stesso triangolo, solo che di fronte a loro c’è Giovanni. Il cavaliere sembra però propenso verso Veronica e deciso invece a chiudere la conoscenza con Roberta che ne rimane piuttosto delusa. “Per me continuare a conoscere Roberta sarebbe una mancanza di rispetto per Veronica. – ammette infatti Giovanni, per poi aggiungere – Sicuramente è una bella ragazza però io la sentirei più come amica!”

Giovanni sceglie Veronica a Uomini e Donne: lite tra la Ursida e Roberta

Ma prima che Giovanni dica la sua preferenza, a Uomini e Donne non manca la lite tra le due dame. Roberta e Veronica non hanno mai avuto buoni rapporti, soprattutto visti i precedenti con Armando Incarnato. E infatti oggi la questione si ripete. “In due mesi hai raccontato solo bugie e c’è chi può dirlo!” accusa infatti Roberta, invitandola a non parlare. Veronica però si infuria e replica a tono: “Zitta glielo dici a tua sorella, per favore! Hai rotto le scatole Roberta!” I toni si alzano ma è proprio la decisione di Giovanni di chiudere con Roberta a placare l’atmosfera in studio.



