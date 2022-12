Roberto Alessi/ “Alice Neri? Attenti a ciò che si dice, c’è in ballo sua reputazione”

Roberto Alessi, direttore del settimanale “Novella 2000” e direttore editoriale di “Visto”, è intervenuto in qualità di opinionista ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, mercoledì 21 dicembre 2022. In primis, il giornalista si è trovato a commentare il caso Alice Neri, la madre 32enne ritrovata carbonizzata nel bagagliaio della sua automobile in un’area di campagna sperduta del Modenese.

Nelle ultime ore un testimone ha contattato l’inviato del programma, Alessandro Politi, dicendo di avere visto quella notte Alice Neri scambiarsi effusioni con Mohamed Gaaloul, ma Roberto Alessi è intervenuto a gamba tesa sulla questione: “Bisogna stare molto attenti a ciò che si dice, perché qui c’è in ballo la reputazione di una donna che non c’è più, c’è una famiglia che sta soffrendo e c’è una bambina di 4 anni che non ha più la mamma. Se questo testimone dicesse che Alice non era consenziente in quell’abbraccio e in quel bacio, significherebbe che ha commesso un’omissione di soccorso, dunque un reato. Si metterebbe nelle grane e avrebbe la reputazione distrutta per tutta la vita in un piccolo centro come Concordia”.

ROBERTO ALESSI SU LANDO BUZZANCA: “GLI È MANCATA LA SERENITÀ”

Successivamente, Roberto Alessi a “Storie Italiane” si è soffermato sulla morte di Lando Buzzanca: “Conosco suo figlio Massimiliano, ma anche Francesca Della Valle, giornalista, autrice tv e compagna di Lando negli ultimi suoi anni. Quando è caduto in casa, Lando è stato ricoverato prima in ospedale e poi portato in RSA. Prima ancora, mi sembra che fosse stato nominato un amministratore di sostegno, ma parlo al condizionale perché non sono sicuro”.

Infine, Roberto Alessi ha chiosato: “Nonostante l’età, mi pareva che Lando fosse più che presente a se stesso. Certe trasmissioni hanno fatto vedere video in cui sembrava che lui non fosse sempre così convinto della sua volontà di andare a vivere con Francesca, però è stata una situazione realmente brutta per lui. Le famiglie dovrebbero unirsi e instradare la persona che amano sul binario della serenità, una serenità che credo che Lando non abbia avuto”.

