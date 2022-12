Lando Buzzanca, figlio Massimiliano: “Non s’è mai rotto femore”/ “Non mi riconosceva”

La morte di Lando Buzzanca è stata commentata dal figlio Massimiliano Buzzanca ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, lunedì 19 dicembre 2022. L’erede del “merlo maschio” del cinema italiano ha sottolineato di avere fatto “avanti e indietro dalla clinica tutti i giorni nelle ultime settimane. L’ultima volta che l’ho visto è stata sabato. Quando mi ha visto, papà mi ha dato l’impressione di avermi riconosciuto, per la prima volta dopo tanto tempo. Quasi voleva alzarsi per salutarmi e aveva uno sguardo dal quale traspariva felicità. L’ho guardato e gli ho detto di stare seduto senza affaticarsi”.

Quel giorno, ha sottolineato Massimiliano Buzzanca, “mi è sembrato che papà Lando volesse dirmi qualcosa: io e lui non ci dicevamo mai ‘ti voglio bene’, non ci abbracciavamo mai. Ci guardavamo negli occhi capendoci al volo. Infatti, in quell’occasione, ci siamo guardati e lui mi ha sorriso. Gli ho chiesto allora di stringermi la mano, ma dopo un po’ lui faticava. Dopo un po’ si è addormentato. Domenica – ieri – mi stavo preparando per venirlo a trovare, ma intorno alle 13 mi hanno chiamato per dirmi che, dopo due respiri profondi, papà ci aveva lasciato”.

MASSIMILIANO BUZZANCA, FIGLIO DI LANDO BUZZANCA: “NON SI È MAI FRATTURATO IL FEMORE”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Massimiliano Buzzanca ha evidenziato che suo padre Lando Buzzanca “era scivolato dalla sedia a rotelle, ma non ha mai rimediato una frattura del femore. Il suo corpo si è spaventato per quella caduta e, come accade a tutti gli uomini di quest’età che hanno un trauma, il fisico ha risentito della situazione. Non mi riconosceva più da mesi”.

“Ho un ricordo di papà – ha concluso Massimiliano Buzzanca –. Avrò avuto 10-11 anni. Nel sottoscala di casa c’era un barbone che stava dormendo: papà gli ha chiesto cosa stesse facendo. Poi, appurato che cercava solo un posto dove trascorrere la notte, gli ha dato dei soldi e gli ha regalato un suo cappotto”.

