Roberto Alessi: “Asia Argento non ha colpe su morte Bourdain”/ “Famiglia di lui…”

Roberto Alessi, direttore di “Novella 2000” e direttore editoriale del settimanale “Visto”, è intervenuto in collegamento audiovisivo ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di mercoledì 5 ottobre 2022. Una puntata nel corso della quale si è parlato di depressione e il giornalista ha commentato la vicenda legata alla morte di Anthony Bourdain, ex dolce metà di Asia Argento.

Roberto Alessi, in particolare, ha spezzato una lancia in favore dell’attrice, che “è totalmente innocente, tra l’altro molto più giovane dello chef e con una vita difficile. Asia deve anche seguire due figli e non ha compagni perennemente presenti che possano darle una mano in questo senso. Lei si è occupata di Bourdain finché ha potuto e oltretutto lui viveva in tutto il mondo. A un certo punto, pare che pure Bourdain, che aveva problemi importanti di alcolismo, abbia minato il suo equilibrio. Succede però che le famiglie dicano: ‘Stava bene, non è colpa sua’, e scarichino la responsabilità su qualcuno. Questo è un protocollo che viene seguito molto spesso”.

ROBERTO ALESSI: “MARZIA CAPEZZUTI? L’EX COGNATA BARBARA HA PARLATO IN MANIERA MOLTO CHIARA…”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Roberto Alessi ha detto la sua anche sulla vicenda di Marzia Capezzuti, la 29enne di Pontecagnano (Salerno) scomparsa da diversi mesi e sulla quale stanno emergendo numerose testimonianze. In particolare, dopo avere ascoltato le frasi di Barbara, l’ex cognata di Marzia, il giornalista ha affermato: “È stata molto chiara. Ha asserito: ‘So che sta bene, uscirà fuori e verrà lei’. È come se lei avesse delle certezze”.

Inoltre, Alessi ha specificato che “c’è una responsabilità sociale molto forte che gli ospiti hanno sottolineato. Vedi una ragazza per strada a piedi nudi che chiede soldi in cambio di un bacetto e tu fai finta di nulla? Non dimentichiamoci poi che Paolo, l’ex suocero di Alessandro, disse che Marzia è stata fatta prostituire. È una cosa gravissima”.











