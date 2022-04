Roberto Alessi/ “Carol Maltesi uccisa perché voleva essere una brava madre”

Roberto Alessi è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, mercoledì 6 aprile 2022. Il direttore di “Novella 2000” e direttore editoriale del settimanale “Visto” ha espresso il proprio punto di vista circa alcune vicende di cronaca, a partire dal delitto dei coniugi Neumair, uccisi dal figlio Benno Neumair.

Un delitto in merito al quale l’opinionista ha affermato: “Benno è una persona molto intelligente, molto attenta, che sa come muoversi. Lui è un grande manipolatore e i genitori e la sorella si erano molto preoccupati della sua condizione, avevano paura di lui. Da anni la sera la madre si chiudeva a chiave in camera da letto e si era confidata con le vicine, dicendo di temere il figlio. Inoltre, da anni secondo la mamma Benno avrebbe avuto dell’astio nei confronti della sorella Madè. Lui era in cura da uno psichiatra e da uno psicologo e litigava con il padre perché non assumeva le medicine che gli erano state prescritte”.

ROBERTO ALESSI: “CAROL MALTESI? DAVIDE FONTANA NON HA AVUTO PIETÀ”

A proposito di Benno Neumair, Roberto Alessi ha aggiunto: “È ben lontano dall’incapacità di intendere e di volere, che solitamente, in altri casi, viene subito imbracciata dalla difesa quando non ci sono altri modi per ottenere una pena inferiore. Il ragazzo aveva ben chiaro cosa volesse fare in quel momento…”.

Dopodiché, un commento sul femminicidio ai danni di Carol Maltesi, fatta a pezzi dal vicino di casa ed ex fidanzato Davide Fontana: “Quest’uomo non è semplicemente un malato e Carol non è morta per un incidente, come lui ha cercato di far credere. Non si è trattato di un gioco erotico, Carol è stata uccisa per la volontà di essere una brava madre. Aveva deciso di lasciare Rescaldina e di recarsi nel Veronese, dove viveva il suo bambino di 6 anni. Vedeva il suo piccolo ogni 15 giorni e Davide non ha avuto pietà né per la donna, né per la mamma”.

