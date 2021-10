Roberto Alessi, doloroso addio a Rossano Rubicondi/ “Un grande amico, molto buono”

La morte di Rossano Rubicondi è una notizia che ha lasciato molti di stucco. Sul web in tantissimi hanno manifestato dolore e cordoglio per la sua morte, da Simona Ventura a Roberto Alessi. Proprio il celebre giornalista, direttore di Novella2000, ha pubblicato sul noto portale un articolo che è una lettera d’addio a Rossano. Alessi lo conosceva bene e ha avuto modo di vivere anche le sue parti più personali ed intime.

Lo racconta, infatti, con parole di grande stima e affetto: “Eravamo molto amici, anche se ultimamente non ci siamo frequentati perché aveva un carattere non sempre facile, con qualche difficoltà a dominarsi. Ma sicuramente, e qui non ho il minimo dubbio, era una persona buona, molto buona, dotato poi di una simpatia trascinante, contagiosa.”, si legge.

Roberto Alessi ricorda Rossano Rubicondi: “Era molto cambiato”

Trenta anni fa circa il loro primo incontro. Roberto Alessi ricorda non solo l’animo di Rossano Rubicondi ma anche i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo e i suoi primi amori. “Per imparare la lingua lavorava come commesso da Gianni Versace. Un giorno entrò Massimo Gargia con Ivana Trump. E nacque un amore con Ivana, e posso assicurarvi che era un amore vero. – tiene a sottolineare il giornalista, continuando – Certo contava anche il fatto che lei fosse ricca, ma lui l’ha sempre protetta, rispettata.” Nell’ultimo periodo si è poi allontanato dal mondo dello spettacolo: “Ultimamente stava lunghissimi periodi in America, a Miami, dove stava per aprire un ristorante, e a New York. – spiega Alessi, ricordando inoltre che – Mi parlava che si sarebbe risposato con Ivana, non so con quale convinzione, ma era molto, molto cambiato, mi assicurano.” Le ultime parole sono un affettuoso addio a Rossano accompagnato da un “ti vogliamo bene”.

