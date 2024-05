Roberto Alessi “Fedez-Cristiano Iovino? Ecco i motivi della rissa”/ “Ludovica Di Gresy non c’entra nulla…”

C’è gossip anche nel caso Fedez-Iovino, perché “il gossip è comunque cronaca”. Lo evidenzia Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ospite di Iceberg, trasmissione di TeleLombardia. Il motivo è semplice: “Il gossip è una scienza esatta, deve avere delle basi solide, non ci si inventa nulla”, spiega il giornalista, che recentemente si è dovuto difendere anche da alcuni attacchi social molto duri semplicemente per aver fatto il suo lavoro nel rispetto della deontologia. “Fedez era andato al The Club, ma non per un dj set, bensì perché conosce il proprietario ed era andato a trovarlo per solidarietà. Non c’era Ludovica Di Gresy, era a casa col padre, che è un marchese ed ex fidanzato di Flavia Vento”, ha rivelato Roberto Alessi, aggiungendo nuovi particolari sulla vicenda, raccolti sul ‘campo’.

“Quello che ti sto raccontando potrebbe essere smentito, ti dico quello che ho raccolto da chi era lì”, ha però precisato il giornalista, confermando la presenza invece di Christian Rosiello in qualità di bodyguard di Fedez, non di ultras del Milan. Dalle informazioni raccolte da Roberto Alessi, pur precisando che vanno verificate, emerge che “al tavolino di Fedez si è avvicinato un imbucato, allontanato dalla security”. Si tratterebbe di un amico del personal trainer romano Cristiano Iovino, che quindi sarebbe intervenuto: “Si è girato e gli ha tirato un cazzotto a Fedez, da qui è partito il casino. Della bionda non mi ha parlato nessuno”.

I DUBBI DI ROBERTO ALESSI SULLA RISSA TRA FEDEZ E CRISTIANO IOVINO

“Trovo abbastanza indegno che su quotidiani importanti abbiano scritto che era presente, che era sotto casa di Cristiano Iovino con Fedez e che è pure indagata”, ha aggiunto Roberto Alessi, rivelando che la giovane non è più legata al fidanzato con cui stava e che frequenta Fedez, con cui però non sta insieme. “Fedez due giorni fa ha detto che non c’era Ludovica Di Gresy. Ci sono le telecamere di casa sua e del The Club che possono dimostrare che non era presente”, ha proseguito il direttore di Novella 2000 a Iceberg.

Ma Roberto Alessi ha fatto anche un’osservazione sul personal trainer: “Iovino è conosciuto come una persona perbene, di mondo, che frequenta e si sa muovere, quindi mi sembra strano, da quel che mi è stato detto da quelli della discoteca, che avrebbe iniziato lui la pseudo rissa. Poi mi sembra strano che le piglia e tace? È un super atleta, quindi poteva reagire diversamente e non lo ha fatto”. Infine, a proposito dei presunti messaggi intercorsi tra Fedez e Cristiano Iovino dopo la rissa in discoteca, il direttore di Novella 2000 si è lasciato andare a una riflessione: “Se la storia dei messaggi è vera, dimostra che non aveva paura di incontrarlo, sempre se è vero che doveva incontrarlo”.











