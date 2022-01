Roberto Alessi/ “Omicidio del piccolo Davide? Cocaina in auto del padre, ora…”

Roberto Alessi, direttore del settimanale “Novella 2000” e direttore editoriale di “Visto”, è intervenuto quest’oggi, martedì 4 gennaio 2022, ai microfoni della trasmissione “Pomeriggio Cinque News”, andata in onda su Canale 5. Come sempre, al giornalista è stato chiesto in collegamento audiovisivo di fornire il proprio punto di vista circa gli ultimi accadimenti di cronaca in Italia, a cominciare da Paolo Calissano, argomento del quale Alessi ha diffusamente parlato anche nella mattinata odierna su Rai Uno, nel corso di “Storie Italiane”. Per leggere le sue dichiarazioni circa la scomparsa dell’attore all’età di soli 54 anni, cliccare qui.

ROBERTO ALESSI: “OMICIDIO DAVIDE? LEGALI SI ATTACCHERANNO ALL’INCAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE DEL PADRE”

Nel prosieguo di “Pomeriggio Cinque News”, Roberto Alessi ha commentato anche la triste vicenda proveniente da Varese, dove un uomo, Davide Paitoni, ha ucciso il proprio figlio, Daniele, di soli 7 anni. Ora si trova agli arresti domiciliari e, come ha fatto notare Alessi, “il magistrato non poteva non essere informato della sua aggressività, visto che ci sono le denunce passate da parte della moglie. Peraltro, nella macchina dell’uomo pare sia stata sequestrata una certa quantità di cocaina e si dice che adesso i legali si attaccheranno all’incapacità di intendere e di volere proprio per via dell’assunzione di sostanze stupefacenti”.

