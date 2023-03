Roberto Alessi “Rissa in metro a Milano tra extracomunitari”/ “Situazione disastrosa”

Folle rissa in pieno giorno a Milano. Due bande di asiatici e magrebini si sono affrontate senza esclusione di colpi sulla linea della metropolitana, seminando panico e terrore tra i viaggiatori. A raccontare l’incredibile vicenda è Roberto Alessi: il direttore del settimanale “Novella 2000” e direttore editoriale di “Visto” si è ritrovato suo malgrado testimone di quanto accadeva alla fermata della stazione Centrale. Erano le ore 16:15 circa della giornata odierna quando all’interno dei vagoni le due bande di extracomunitari si sono aggredite, picchiandosi a calci e pugni. Lo stimato giornalista e opinionista televisivo era tra donne e bambini, pendolari e viaggiatori che hanno assistito all’incredibile scena.

Ilary Blasi, avvertimento per naufraghi dell'Isola dei Famosi 2023/ "Arrangiatevi…"

«Si sono attaccati anche ai ferri della metropolitana per colpirsi in faccia», il racconto ai microfoni de IlSussidiario.net. L’aggressione è stata talmente scioccante da lasciare attoniti i presenti, peraltro spaventati da eventuali reazioni e timorosi di restare vittime dell’aggressione. «Questa è la situazione a Milano. La gente si picchia e tu rischi di perdere un dente perché sei sullo stesso vagone», denuncia con amarezza Roberto Alessi.

Stasera in tv 28 marzo 2023/ Programmi Rai: torna Nek con Dalla strada al palco

“NESSUN RISPETTO DA EXTRACOMUNITARI ACCOLTI E PROTETTI”

Roberto Alessi racconta anche di un fuggi fuggi generale appena le porte dei vagoni sono state aperte. «I più sono scesi dai vagoni e non è successo nulla, perché d’altra parte cosa fai? Stai a piantonare tutti i vagoni?», prosegue rammaricato il giornalista. Ancora scioccato dalla vicenda che poteva avere sviluppi drammatici, Alessi si lascia andare anche ad uno sfogo, che non è solo una denuncia, ma rappresenta anche uno spunto di riflessione per chi ha il compito di amministrare la città meneghina. «Questo è quanto, gli extracomunitari accolti, protetti, però senza rispetto per quella che è una città che dà loro da mangiare». Quella che affida ai nostri microfoni «è la verità», nuda e cruda aggiungiamo, ma anche avvilente. «Non so chi ha provocato chi, perché e cosa è successo, ma purtroppo la situazione sui mezzi pubblici è sempre più disastrosa», fa notare Roberto Alessi. La speranza è che l’amministrazione comunale, e in particolare il sindaco Beppe Sala (che ha sempre negato che Milano sia nel pieno di una emergenza sicurezza), si renda conto che bisogna intervenire subito per invertire questa rotta preoccupante.

LEGGI ANCHE:

Flavio Insinna lascia L'Eredità?/ L'indiscrezione su Pino Insegno come sostituto

© RIPRODUZIONE RISERVATA