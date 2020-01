Roberto Alessi Vs Rita Rusic/ “Quando Cecchi Gori era in carcere Valeria Marini…”

Anche ieri sera al Grande Fratello Vip 2020 la bella Rita Rusic è stata protagonista ma non per via di Vittorio Cecchi Gori, almeno non in parte. La bella produttrice ieri si è trovata faccia a faccia con la sua rivale di sempre, Valeria Marini, ma non ha mai ceduto cadendo in pasto al trash nonostante la situazione poteva permetterlo. Lo scontro non è stato pari visto che la Rusic si è sentita molto superiore alla showgirl sarda snobbandola e facendole presente di essere nella casa ma senza mai essere stata nominata da lei, quindi per quale motivo? Fin qui niente di male se non fosse che Valeria Marini è stata un po’ “maltrattata” prima da Rita Rusic ma poi anche dagli altri abitanti della casa e questo non passa inosservato non solo da parte del pubblico a casa ma anche di Roberto Alessi.

ROBERTO ALESSI CONTRO RITA RUSIC DOPO L’INCONTRO CON VALERIA MARINI

Il direttore in particolare, proprio dopo la puntata di ieri del Grande Fratello Vip 2020, ha rivelato: “Tra @valeriamarini e @ritarusic ricordo solo una cosa: quando @vittoriocecchigoriofficial era in galera Valeria lo ha difeso contro tutti e tutto e gli ha pure prestato una marea di soldi. La Rusic le ha pure dato della grassona @antoniozequila aggiunge: sembrava il triplo di te, signore si nasce. la @antonellaeliatv che dice di Valeria” un cesso. Le donne si giudicano per certa gente per la taglia e per la bellezza“. Lo scontro delle due donne di Vittorio Cecchi Gori non ha portato a nient’altro visto che Valeria Marini continua a difendere la sua posizione nella vita di Cecchi Gori e Rita Rusic altrettanto. Da che parte sta la verità?

© RIPRODUZIONE RISERVATA