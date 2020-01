VALERIA MARINI, CONFRONTO CON RITA RUSIC/ “È lei a parlare male di me, io invece…”

Abito patriottico per Valeria Marini che entra nello studio del Grande Fratello Vip con un abito tricolore. A breve avrà modo di confrontarsi con Rita Rusic nella Casa e prima Alfonso Signorini la presenta al pubblico e le chiede le sue prime sensazioni in vista di questo incontro. “Io non ho nessuna rivale, sono sempre stata amica e complice di tutta le donne. – ha esordito la Marini, per poi aggiungere – Sono qui per ripristinare questo rapporto.” Tuttavia tiene a chiarire che: “Non ho mai avuto molti rapporti con lei, io ho incontrato Vittorio quando lei già era separata da tre anni. Io credo nell’amicizia tra donne… Le dichiarazioni cattive sono tutte sue, sfido a trovarne una mia cattiva nei suoi confronti!” ammette ancora. Cosa accadrà ora nella Casa? (Aggiornamento di Anna Montesano)

VALERIA MARINI, FACCIA A FACCIA CON RITA RUSIC!

Valeria Marini torna al Grande Fratello Vip per un confronto con Rita Rusic. La showgirl, concorrente della prima edizione del programma, ha molte cose da dire alla ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. Ma non c’è da sorprendersi, perché tra le due donne non è mai corso buon sangue. Rita Rusic, ad esempio, ha spesso criticato Valeria Marini per il rapporto con l’ex marito. A ciò lei rispose invece a Domenica Live, nella puntata del 6 maggio 2018, spiegando di non essersi intromessa nelle dinamiche familiari. «Quegli anni in cui sono stata vicina a Vittorio, e tutt’oggi sono vicina a lui, ho incontrato un uomo solo con tantissimi problemi che si erano creati anche ingiustamente. E ho cercato di aiutarlo, però – anche da ragazza inesperta – penso di averlo sostenuto e di averlo aiutato». Ma Valeria Marini spiegò anche a Barbara D’Urso che non c’era già più Rita Rusic nella sua vita: «Era comunque una persona sola, già separato-divorziato da diversi anni. E non mi sono mai intromessa nelle sue vicende familiari».

VALERIA MARINI, LE LITI CON RITA RUSIC PER VITTORIO CECCHI GORI E I FIGLI…

Anche sui rapporti familiari Valeria Marini e Rita Rusic hanno idee molto diverse. La showgirl sostiene di aver «subito sempre tante aggressioni» e di non aver mai replicato «perché capisco che magari ci sono diatribe in cui non bisogna intromettersi». Così parlava a Domenica Live più di un anno fa. Invece Rita Rusic, quando è andata il 20 gennaio dell’anno scorso da Barbara D’Urso con Vittorio Cecchi Gori, ha spiegato che tra Valeria Marini e i suoi figli i rapporti erano pessimi. «Non voleva fare entrare Vittoria a casa, faceva andare solo Mario. E Vittoria non poteva andare, quindi metteva zizzania tra i due figli e metteva un problema tra Vittorio e Vittoria». Evidentemente qualcosa non torna, visto che le versioni sono decisamente contrastanti. Avranno modo di tornarci su stasera, visto che Valeria Marini entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip 4 proprio per parlare con Rita Rusic. Dopo i vari botta e risposta televisivi ci sarà il confronto diretto e in diretta. Prepariamoci a tutto allora.



