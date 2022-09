Roberto Anselmi Fiacchini, chi è figlio Renato Zero/ Lavoro insieme e poi l’adozione

Renato Zero è uno degli artisti più popolari e amati in Italia, eppure non si sa tantissimo sulla sua vita privata, che da sempre protegge molto accuratamente. Non tutti, dunque, sapranno che l’artista è padre di un uomo, Roberto Anselmi Fiacchini, che ha adottato quando questo aveva 30 anni. Nato a Roma il 5 luglio 1973, Roberto ha perso i genitori quando era ancora piccolo, finendo per questo in orfanotrofio. Nel 1993, a vent’anni, il giovane iniziò a lavorare come bodyguard per il cantautore romano: un’occasione che ha fatto sì che il loro legame si stringesse molto. Non avendo avuto figli naturali, Renato Zero ha dunque deciso di adottare il ragazzo, al quale si era legato particolarmente.

Roberto Anselmi Fiacchini, chi è figlio Renato Zero/ Gli alti e bassi con la moglie…

L’adozione ufficiale è avvenuta nel 2003, quando Roberto Anselmi aveva 30 anni. Il bodyguard ha poi assunto anche il vero cognome dell’artista, ossia Fiacchini, diventando a tutti gli effetti suo figlio davanti alla legge. Il ragazzo ha anche tentato la carriera nel mondo dello spettacolo: ha partecipato all’Isola dei Famosi come figlio d’arte.

Roberto Anselmi Fiacchini figlio adottivo Renato Zero/ "Mi ha commosso la sua storia"

Renato Zero è anche nonno grazie a Roberto Anselmi Fiacchini: le nipotine Ada e Virginia

Nel 2004, un anno dopo l’adozione, il figlio di Renato Zero Roberto Anselmi Fiacchini si è sposato con Emanuela Vernaglia, da cui ha avuto due figlie, Ada e Virginia. La coppia si è separata poi nel 2010 e non sono mancati i problemi a livello giudiziario: la donna ha accusato Roberto Anselmi Fiacchini di maltrattamenti. Davanti ad un tribunale, il figlio adottivo di Renato Zero è stato assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste. Il rapporto tra il cantante e il figlio è molto stretto. Come ha raccontato l’artista, lui fa di tutto per essere un padre presente e amorevole ma “manca sempre qualcosa” per via delle lacune che Roberto ha avuto da piccolo.

RENATO ZERO E IL FIGLIO ADOTTIVO ROBERTO ANSELMI FIACCHINI/ Da Emanuela Vernaglia i figli Ada e Virginia

Renato Zero si dice un nonno molto premuroso e geloso nei confronti delle sue nipotine Ada e Virginia, ormai due ragazze: “Ai ragazzi che si avvicinano dico ‘Io so nonno, nun t’azzardà”. Insomma, un rapporto molto stretto e bello che il cantante ha coltivato negli anni, crescendo le due bimbe come un nonno paziente e amorevole.











