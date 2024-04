Roberto Anselmi Fiacchini, chi è il figlio adottivo di Renato Zero/ “Volevo dargli un supporto morale”

Nella puntata di oggi a Che tempo che fa, talk show condotto da Fabio Fazio, sarà ospite Renato Zero. Artista di grande successo e icona della musica italiana la sua fama è ben nota, meno conosciuta però è la sua vita privata. Il grande pubblico non sempre è a conoscenza del fatto che il cantante abbia un figlio adottivo: si tratta di Roberto Anselmi Fiacchini.

Roberto è nato nel 1973, ed è rimasto orfano di entrambi i genitori. Cresciuto in orfanotrofio, la sua vita cambia per sempre nel momento in cui diviene il bodyguard del cantante. Zero si affeziona subito a lui, costruendo un rapporto padre-figlio che lo porterà più tardi ad adottarlo. L’artista, non avendo figli naturali, decide di completare l’iter di adozione quando Anselmi ha già 30 anni. Il loro è un legame molto forte che si è consolidato sempre più nel corso del tempo: “Sono sempre stato portato a prediligere le persone sfortunate, ho sentito che era giusto potergli dare un supporto morale, poi diventato anche istituzionale” ha dichiarato l’artista al settimanale Grazia.

Roberto Anselmi Fiacchini, figlio adottivo Renato Zero: vita privata

La vita privata e lavorativa di Roberto Anselmi Fiacchini, figlio adottivo di Renato Zero, sono poco accessibili. L’uomo non sembra voler vivere della luce dei riflettori, nonostante l’incredibile notorietà del padre. Delle pochissime informazioni a nostra disposizione sappiamo che Anselmi ha una compagna, Emanuela Vernaglia.

Dall’amore per Emanuela sono nate due splendide figlie, Ada e Virginia, che hanno reso nonno il cantante: “Mi piace moltissimo farmi chiamare nonno, le bambine sono cresciute in un battibaleno: ora sono signorine” ha dichiarato Zero a Verissimo. Nonostante la riservatezza non mancano i momenti in cui il figlio adottivo di Renato Zero condivide degli scatti con suo padre: “70 anni di emozioni che ci regali instancabilmente giorno dopo giorno. Auguri Papà!!!!” aveva scritto su Instagram in occasione del compleanno dell’artista.

