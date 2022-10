Roberto Azzaro, chi è il figlio di Sara Simeoni/ Campione juniores di salto in alto nel 2008

Chi è Roberto Azzaro, figlio di Sara Simeoni

Roberto Azzaro è il figlio di Sara Simeoni ed Erminio Azzaro. Unico figlio dalla coppia di ex saltatori, Roberto è nato il 29 luglio 1990: “La gravidanza è stata un’esperienza bellissima. In verità non avrei voluto solo un figlio però Roberto è arrivato con calma. Sognavo di veder crescere un figlio: oggi mi accorgo che un figlio è impegnativo, fare il genitore è un lavoro”, ha detto Sara Simeoni nel 2003 al Messaggero di Sant’Antonio. Roberto ha sempre seguito i genitori sui campi di atletica “Si divertiva a giocare nella buca del salto in lungo e in quella delle siepi, in una perché c’era la sabbia e nell’altra perché c’era l’acqua”, ha raccontato l’ex campionessa di Rivoli Veronese. Roberto ha seguito le orme di mamma e papà ed è stato campione italiano juniores di salto in alto.

Roberto Azzaro: campione italiano juniores di salto in alto nel 2008

Nel 2008 il figlio di Sara Simeoni e del prof. Erminio Azzaro, bronzo agli Europei del 1969, ha vinto prima medaglia d’oro nelle finali dei campionati Csi di atletica. Roberto Azzaro, all’epoca 18enne, si è imposto nell’alto juniores con la misura di 2.06. “Il Csi mi porta bene qui c’é un ambiente speciale, in cui c’è meno stress e ci si diverte tanto. Sono felice per la conquista di questo titolo”, ha detto dopo la gara come riporta AltaRimini. Oggi Roberto Azzatto, secondo quanto riporta Repubblica, lavora presso una concessionaria d’auto ma nel tempo libero allena i ragazzini della Libertas Valpolicella Lupatotina, società presieduta dalla madre Sara Simeoni.

