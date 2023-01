Roberto Bolle e la polemica sulla Russia/ “I ballerini russi ci sono sempre stati nei miei spettacoli”

Roberto Bolle diventa un avatar in Danza con me 2023

Roberto Bolle torna in tv con la nuova edizione di “Danza con me“, lo show evento tramesso il 1 gennaio 2023 in prima serata su Rai1. Il ballerino ed etoile della danza per la nuova edizione ha in serbo una grande sorpresa per tutti i telespettatori: si trasformerà in un avatar. Una novità che ha rivelato in anteprima assoluta dalla pagine di SuperGuida Tv precisando che non avrà la meglio sul corpo: “come per ogni tecnologia dipende dall’uso che se ne fa e quanta etica e buon senso si utilizza. Noi qui l’abbiamo usato in maniera ludica ma pensiamo a cosa può voler dire nell’ambito dello spettacolo avere la possibilità di vivere in 3D delle messe in scena con protagonisti che non ci sono più. Pensate cosa vorrebbe poter dire per esempio oggi poter assistere ad un’opera come le metteva in scena Shakespeare…se usata bene è una tecnologia che può avere importanti e benevoli effetti in molti campi ma ripeto in tutto ciò ci vuole buon senso e misura”.

Non solo, lo scorso maggio il ballerino in piena guerra Russia-Ucraina aveva chiaramente detto che nei suoi spettacoli non era stato imposto alcune veto ai ballerini russi sollevando una serie di polemiche. I ballerini russi non mancheranno nemmeno nella nuova edizione di Danza con me.

“I ballerini russi ci sono sempre stati nei miei spettacoli. Quello che avevo dichiarato è che avrei dato la priorità ai ballerini ucraini che non avevano più teatri e la possibilità di lavorare, mentre i ballerini russi, rimasti in Russia, non hanno mai avuto problemi in tal senso. Sullo stesso palco era proibito loro di stare. Anche in questa edizione ci sono balletti della miglior tradizione russa e ci sono ballerini di origini russe. L’arte deve unire e volare alto” – ha raccontato Roberto Bolle parlando della polemica scoppiata lo scorso maggio.

L’etoile lo scorso anno, durante un discorso fatto alla Camera, aveva chiaramente parlato della difficile situazione del settore danza in Italia: “in questo anno è stato fatto molto. E’ stato costituito un tavolo istituzionale per affrontare le molte questioni aperte. Ora siamo in attesa di essere ricevuti dal nuovo Governo”.

