Roberto Bolle, weekend con il fidanzato Daniel Lee e la sua famiglia/ Relax e amore in Costiera Amalfitana

Roberto Bolle e Daniel Lee: weekend d’amore in Costiera Amalfitana

L’estate 2024 di Roberto Bolle è nel segno del mare, dell’amore e del lavoro, come testimoniano gli ultimi scatti pubblicati dal settimanale Chi nel nuovo numero da oggi in edicola. L’étoile ha trascorso un lungo weekend in Costiera Amalfitana in compagnia del fidanzato Daniel Lee e della sua famiglia, arrivata appositamente dall’Inghilterra per trascorrere qualche giorno di vacanza insieme a loro. Il ballerino, attualmente impegnato con la sua serie di spettacoli Roberto Bolle and Friends in giro per l’Italia, ha fatto tappa nel weekend a Ravello.

Il ballerino e il suo fidanzato hanno affittato una barca, dove si sono radunati assieme ai parenti inglesi di Daniel Lee, i quali sono poi andati a vederlo nel gala in scena a Ravello. E, in assenza di Bolle impegnato con le prove dello spettacolo, il designer britannico e i suoi familiari si sono concessi un giro turistico in barca nelle acque della meravigliosa Costiera Amalfitana. Il giorno dopo, poi, Roberto Bolle e Daniel Lee hanno utilizzato la stessa imbarcazione per un giro con amici al largo di Capri.

Roberto Bolle, giro in barca con Daniel Lee e gli amici tra tuffi e allenamento

Roberto Bolle si gode sì le vacanze con Daniel Lee, ma allo stesso tempo non rinuncia ai suoi spettacoli e all’attività fisica che lo vedono quotidianamente impegnato. Come mostrano le immagini di Chi, durante il giro in barca con amici sotto i faraglioni di Capri, il ballerino si è concesso qualche tuffo e nuotata in mare, ma anche una sessione intensa di stretching e spaccate per rimanere in forma e sfoggiare il suo fisico scolpito e i suoi muscoli perfettamente allenati, sotto gli occhi come sempre attenti del fidanzato Daniel Lee, stilista inglese e direttore creativo di Burberry.

I due fanno ormai coppia fissa dall’estate 2020, quando uscirono per la prima volta allo scoperto pur senza esternazioni in forma pubblica, nel massimo rispetto della loro estrema riservatezza. Spesso la coppia si divide tra Milano e Londra per trascorrere del tempo insieme, quando non sono impegnati con le rispettive attività professionali. Questa volta, però, sono riusciti a godersi qualche giorno di mare e relax in Costiera Amalfitana, assieme ai parenti inglesi dello stilista che per l’occasione sono rimasti insieme a loro.











