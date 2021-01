Roberto Brunetti Er Patata: “Vivo col reddito di cittadinanza”/ “Voglio lavorare”

Roberto Brunetti, meglio conosciuto come Er Papata, protagonisti di tanti film sia al cinema che in tv, ospite della puntata di Pomeriggio 5 trasmessa il 28 gennaio, ha parlato delle difficoltà economiche che sta affrontando. L’attore, nella seconda parte del programma di Barbara D’Urso che si è occupata dei personaggi famosi che hanno cambiato vita per risolvere i propri problemi economici, ha raccontato di vivere con il reddito di cittadinanza. “Prendo il reddito di cittadinanza. Ogni tanto lo alzano e ogni tanto lo abbassano, perché prendo qualche soldino dal cinema, i diritti di immagine, la SIAE”, ha spiegato all’interno del programma Mediaset. “Ora voglio lavorare: dal 2019 sono uscito dalla vicenda giudiziaria e ora voglio ricominciare”, ha aggiunto facendo riferimento alla vicenda giudiziaria in cui è stato coinvolto.

ROBERTO BRUNETTI ER PATATA E I PROBLEMI DI SALUTE

Oltre alle difficoltà economiche, Roberto Brunetti che ha affrontato anche il dolore per la morte dell’ex compagna Monica Scattini, ha dovuto affrontare anche alcuni problemi di salute in seguito ai quali ha dovuto chiudere la pescheria con cui stava ricominciando. “Con la chiusura dei ristoranti, con la chiusura dei bar, che facciamo? Avevo una pescheria ma l’ho chiusa. Ho avuto bisogno di una protesi al ginocchio e di una protesi all’anca. Ho dovuto chiudere la pescheria perché non potevo assolutamente lavorare e non c’era nessuno che potesse farlo per me. Dopo la pescheria, è successa quella brutta cosa (l’arresto, ndr). Nel 2019 sono uscito, mi sono fatta la protesi al ginocchio. Poi è arrivata la pandemia, poi mi sono fatta la protesi all’anca”, ha spiegato ancora a Barbara D’Urso lanciando un appello per poter ricominciate a lavorare.





