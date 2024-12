Perchè si sono lasciati Rossella Brescia e l’ex marito Roberto Cenci? “Lei non voleva figli in quel momento”

Roberto Cenci, regista e autore televisivo, è stato sposato tra il 2000 e il 2004 con Rossella Brescia: un matrimonio molto felice, il loro, che poi è terminato dopo alcuni anni da sposati. Il motivo lo ha spiegato proprio la ballerina, che ha sottolineato come la decisione sia stata presa da entrambi, di comune accordo, perché non più felici insieme. Da parte della showgirl, comunque, è arrivata un’ammissione: “Penso che la causa principale sia nel nostro lavoro, che ci porta a stare spesso lontani”, ha spiegato qualche tempo fa in un’intervista la Brescia.

Per Roberto Cenci, ad influire non è stato invece solamente il loro ma anche la differenza d’età tra loro, il diverso passato e le esigenze differenti che li hanno portati a prendere la difficile decisione, che li ha portati a separare le loro strade. “Rossella è polarizzata sul lavoro e non era pronta a darmi un figlio” ha sottolineato proprio il regista. Dunque, anche per via delle diverse idee sulla genitorialità, i due hanno preso la decisione di dirsi addio, nonostante sia rimasta la stima tra loro.

Roberto Cenci, ex marito di Rossella Brescia: i flirt dopo al separazione

Dopo la separazione con Rossella Brescia, Roberto Cenci si è legato alla Miss Italia Edelfa Chiara Masciotta, Miss Italia nel 2005. Da lei ha avuto un figlio mentre da altre due relazioni, ne ha avuti altri due. Dunque, proprio il desiderio di paternità che ha rotto (in parte) il matrimonio con Rossella Brescia, ha portato Roberto Cenci alla realizzazione del suo sogno: ora è un papà felice oltre che un professionista appagato, avendo condotto in carriera una serie di programmi di grande successo. La fine delle nozze con la Brescia, nella sua vita hanno lasciato certamente uno strascico, ma la rottura sembrava essere davvero necessaria.