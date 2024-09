C’eravamo tanto amati: è la storia di Rossella Brescia e Roberto Cenci che sono stati una coppia per tantissimi anni. Una lunga storia d’amore arrivata al capolinea nel 2008 con tanto di comunicato stampa congiunto in cui annunciavano la separazione. Ma come mai si sono lasciati? A chiarire le cose ci ha pensato Rossella Brescia che in una vecchia intervista ha parlato dell’ex marito Roberto Cenci dicendo: “non eravamo più felici. Per cui di comune accordo abbiamo deciso di lasciarci”. Tra le principali cause che ha portato la coppia a dirsi addio c’è sicuramente il lavoro che per diversi mesi li portava a vivere distanti come ha confessato proprio la ex ballerina di Amici di Maria De Filippi: “penso che la causa principale sia nel nostro lavoro, che ci porta a stare spesso lontani”.

Anche Roberto Cenci, l’ex marito di Rossella Brescia, chiamato a commentare i motivi della separazione disse alla stampa: “a causa della differenza d’età e del diverso passato, abbiamo esigenze diverse. Rossella è polarizzata sul lavoro e non era pronta a darmi un figlio”.

Rossella Brescia e l’ex marito Roberto Cenci: come mai si sono lasciati?

Dietro la fine dell’amore tra Roberto Cenci e Rossella Brescia ci sono divergenze caratteriali definite da entrambi “insormontabili” al punto da portare la coppia ad annunciare la separazione. Dopo il matrimonio con il regista, la showgirl ha dovuto affrontare anche un problema legale per via di una querela per diffamazione presentata verso Marco Mazzoli e Gilberto Penza, conduttori della trasmissione “Lo Zoo di 105”, che in passato hanno ironizzato su possibili favoritismi ricevuti nel mondo dello spettacolo grazie alla relazione con l’ex marito Roberto Cenci. Parole che hanno fatto tanto male alla showgirl che ha replicato in aula: “il successo è frutto del mio sudore. Sono diventata una ballerina stimata prima di conoscere il mio ex marito”.

Infine la showgirl ha aggiunto: “non mi sono mai umiliata per ottenere un lavoro. Ho faticato all’Accademia per imparare a ballare. I miei genitori si sono sacrificati per aiutarmi”.