Roberto Cipullo, chi è l’ex compagno di Carolina Rey/ “Mi sono separata ma resto una romantica”

Roberto Cipullo, chi è l’ex compagno di Carolina Rey

Roberto Cipullo è un produttore cinematografico che, negli ultimi anni, grazie ad alcuni film importanti, ha raggiunto il successo e la popolarità. Nella sua vita, tuttavia, non c’è solo il lavoro, ma anche la famiglia. Roberto Cipullo, infatti, è papà di Filippo, frutto del suo amore con la conduttrice Carolina Rey. I due si sono conosciuti durante una cena con amici in comune, ma l’amore non è nato subito. Il produttore, infatti, ha dovuto corteggiarla a lungo prima di riuscire a strapparle un sì per un appuntamento. La costanza, però, ha premiato Roberto Cipullo perché con Carolina Rey è poi nata una splendida storia d’amore.

Storia coronata dalla nascita, nel 2018, di Filippo, il figlio che ha totalmente cambiato la vita di entrambi. Purtroppo, però, con il tempo, l’amore è venuto meno e la storia tra i due è finita come ha confermato la stessa Carolina Rey.

Carolina Rey e la separazione da Roberto Cipullo

I motivi della separazione tra Carolina Rey e Roberto Cipullo non sono noti ma la conduttrice ha parlato della fine della sua storia nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni Confidenze: «Ho avuto un’infanzia particolare e felice, nonostante i miei si siano separati quando avevo solo tre anni» ricorda lei. «Per questo quando l’anno scorso mi sono separata non ho avuto paura per Filippo: so che si può essere buoni genitori anche se non si è più in coppia. Certo, ci vuole intelligenza per appianare le criticità e trovare un nuovo assetto».

Carolina Rey è così tornata single mantenendo un ottimo rapporto con l’ex compagno e sulla possibilità di avere in futuro un nuovo amore ha detto – «Di certo resto una romantica. Vedo le coppie di mezza età che ancora si sorridono e credo di poter trovare anch’io la “mia persona”, con cui costruirmi un futuro sereno. Un uomo capace di farmi sentire amata e di accettarmi per quello che sono».











© RIPRODUZIONE RISERVATA