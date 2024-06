Carolina Rey: chi è, carriera e malattia/ “Soffro di un disturbo alla tiroide da quanto ero adolescente”

Chi è Carolina Rey: biografia e carriera

Carolina Rey, conduttrice della Rai, è l’inviata del concerto “Con il cuore, nel Nome di Francesco” affiancando Carlo Conti, conduttore della serata e che ha scelto Carolina Rey anche come concorrente di Tale e Quale Show dove ha sfoggiato le sue doti canore. Carolina ha cominciato a lavorare nel 2013, al timone del programma Tiggì Gulp in diretta tutti i giorni su Rai Gulp per poi condurre ulteriori programmi sempre su Rai anche se nel 2016 approda in Mediaset affiancando Alessandro Cecchi Paone e Vincenzo Venuto nel programma scientifico “La settima porta”.

Con la partecipazione a Tale e Quale show, tuttavia, Carolina conquista il grande pubblico della prima serata di Raiuno conquistando anche la fiducia di Carlo Conti che affianca nella serata di beneficienza dal titolo “Con il cuore, nel Nome di Francesco”. Bellissima e molto preparata, Carolina Rey continua così a portare a casa importanti riconoscimenti.

Malattia Carolina Rey: le parole della conduttrice

Carolina Rey soffre di un disturbo alla tiroide sin da quando era adolescente e che ha reso complicata la gravidanza che è riuscita a portare a termine diventando mamma del piccolo Filippo. «Soffro di un disturbo alla tiroide da quando sono adolescente. Rischiavo di perdere il bambino e ho passato l’intera gravidanza immobile a letto, con i medici che non potevano neanche assicurarmi che sarebbe finita bene. Mi alzavo solo per andare in bagno», ha raccontato Carolina Rey in un’intervista al settimanale Oggi.

Oggi, Carolina Rey, riesce a gestire tutto portando avanti serenamente sia la sua vita privata che la sua vita professionale mantenendo anche il più stretto riserbo sulla sua vita sentimentale.

