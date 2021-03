Roberto Ciufoli/ “Brutto indicente mi costò il ritorno, ora all’Isola dei Famosi..”

Roberto Ciufoli all’Isola dei Famosi 2021 con un curriculum di tutto rispetto

Roberto Ciufoli non ha bisogno di presentazioni e non solo perché la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2021 a partire da questa sera è stata ampiamente annunciata, ma perché sicuramente non è nuovo al mondo del piccolo schermo e non solo. Doppiatore, attore, regista, comico, padre e anche concorrente di reality, nel curriculum di Roberto Ciufoli non manca proprio niente e questo lo rende uno dei pochi davvero famoso di questa edizione. Per l’attore questa è la terza esperienza come partecipante in un reality visto che proprio quindici anni fa lo è stato ne “La talpa” e poi ha tentato di ripetere il suo successo in “Si può fare” di Carlo Conti ma si dovette ritirare a causa di un grave infortunio, una lesione con distacco completo del tendine del bicipite. Speriamo vada meglio all’Isola dei Famosi dove tra tuffi, pesca e prove fisiche non mancheranno i rischi.

Roberto Ciufoli dalla Premiata Ditta al doppiaggio e il cinema

Ma chi è Roberto Ciufoli e cosa ha fatto nella sua carriera? Classe 1960 entra a far parte del mondo dello spettacolo a soli 21 anni quando fonò, insieme ad altri colleghi, “L’allegra brigata”. Dello stesso gruppo facevano parte anche Pino Insegno e Francesca Draghetti, gli stessi con i quali poi mise insieme la “Premiata Ditta”, alla quale si aggiunge anche Tiziana Foschi. Il gruppo raggiunge l’apice del successo nei primi anni 2000 grazie alla sitcom “Finchè c’è ditta c’è speranza” e poi con “Premiata Teleditta” diventandosi poi tra televisione e teatro e prendendo parte a vari film come “Notte prima degli esami-oggi” e “Distretto di polizia”. In versione doppiatore ha prestato la sua voce, tra gli altri, a Thomas Robins ne “Il signore degli anelli-il ritorno del re”.

