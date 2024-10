Roberto Ciufoli è tra i protagonisti dell’ultima edizione di Tale e Quale Show 2024, il varietà di successo condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1. L’attore e comico, noto al grande pubblico per la Premiata Ditta, questa settimana è chiamato ad un compito davvero difficile: ricordare e rendere omaggio al grandissimo Renato Carosone. Il cantautore, pianista, direttore d’orchestra e compositore è stato una delle voci più amate ed ascoltate al mondo capace con la sua “Tu vuò fa l’americano” di varcare i confini italiani conquistando anche gli Stati Uniti d’America.

L’imitazione di Renato Carosone di Roberto Ciufoli non è facile, ma l’attore ha tutte le carte in regole per riuscire in questa ardua impresa. Chissà che non possa davvero sorprendere pubblico e giuria come peraltro ha già fatto nelle precedenti puntate del varietà!

Roberto Ciufoli e la frecciata alla giuria di Tale e Quale Show 2024

Il percorso di Roberto Ciufoli a Tale e Quale Show 2024 non ha incontrato spesso il parere della giuria; in particolare il giudizio di Cristiano Malgioglio che non sempre ha apprezzato le sue imitazioni. Così il comico della Premiata Ditta, ospite de La volta buona di Caterina Balivo, si è lasciato scappare una frecciata indirizzata proprio ai giurati di Tale e Quale. “Ah, perché c’è la giuria a Tale e quale show? Ecco chi erano quei quattro, io mi chiedevo chi fosse quello con quel vassoio in testa” – ha detto ironicamente il comico ed attore facendo allusione all’ultimo outfit proprio di Malgioglio.

Frecciatine a parte, Roberto Ciufoli ha rivelato anche di aver incontrato non poche difficoltà nell’arrivare a Tale e Quale, ma di essere contentissimo di questa esperienza. “Invito chiunque a fare quell’esperienza perché mi ha formato” ha detto il comico e attore.