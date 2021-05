Roberto Ciufoli eliminato all’Isola dei Famosi 2021?/ Uno stratega oppure…

Anche questa volta sembra proprio che Roberto Ciufoli si salverà al televoto all’Isola dei Famosi 2021 anche se su di lui e intorno a lui critiche e accuse non sono mancate. L’attore spesso è finito nel mirino dei suoi compagni. All’inizio lo hanno accusato il suo titolo di leader per essere un po’ troppo ‘comandante’ sui suoi compagni. In un secondo tempo, dopo i chiarimenti, tutto sembrava cambiato tanto che nessuno lo ha più nominato, almeno non tanto da farlo finire in nomination, fino a quando tutto è cambiato ancora. Roberto Ciufoli è stato attaccato anche da Awed che lo ha accusato di essere tornato ad essere quello di un tempo e, a quel punto, l’attore ha dato di matto lasciandosi un po’ andare ed evitando di lavorare notte e giorno per tutti visto che i risultati non erano molto graditi. E allora cosa ne sarà adesso?

Roberto Ciufoli eliminato all’Isola dei Famosi 2021?

Il gruppo a deciso di mandarlo allo scontro con Gilles Rocca ma anche la sua nomination è stata strana tanto che la stessa Ilary Blasi ha deciso di farglielo notare. Ma cosa ne sarà di lui adesso? All’Isola dei Famosi 2021 è arrivato il momento della verità anche se in questi giorni è successo davvero qualcosa di strano visto che l’attore, finito negli arrivisti, ha trovato terreno fertile diventando addirittura un leader e infastidendo così Emanuela Tittocchia che non ha apprezzato la gestione di Matteo in questa situazione. Roberto Ciufoli quindi rimarrà protagonista in questo gruppo o sarà eliminato e dovrà dire sì ad un percorso in solitaria con Beatrice Marchetti?

