Roberto Da Crema, re delle televendite/ “Vendevo più di Mike Bongiorno. Mastrota…”

Roberto Da Crema, il re delle televendite, è intervenuto ai microfoni del contenitore “Off Topic” su Radio 24, parlando della sua carriera e non solo. In primis, il volto televisivo ha riferito di avere venduto “anche delle croste. Mi arriva uno stendino dall’America, una specie di polipo dove mettevi mutande e fazzoletti. Faceva c*gare. Il problema è che non stava in piedi. Non sono molto forbito, esterno con gestualità e sentimento. Sono veemente tutto il giorno e quando mi inc*zzo divento calmo”.

Roberto Da Crema/ “Sogno di condurre Sanremo, Mastrota? Un amico ma nessun pathos…”

Successivamente, un episodio curioso: “Ho fatto la terza media e quando sono ospitato dalla Bocconi e alla Sapienza per parlare di gestualità e opera di convincimento spiego le cose con veemenza. Una volta in Bocconi mi hanno chiesto di promuovere un libro senza però parlare del titolo, della copertina, dei contenuti, del prezzo. E cosa ho fatto? Per istinto ho preso il libro, l’ho buttato a terra, ci sono salito sopra e ho detto ‘il libro ti fa crescere’. Il pubblico è impazzito”.

ROBERTO DA CREMA/ "Lampedusa la mia Isola dei Famosi. Qui Baglioni si sente Mina"

ROBERTO DA CREMA: “MASTROTA QUANDO MI VEDE MI RINGRAZIA”

Nel prosieguo della sua intervista a “Off Topic”, Roberto Da Crema ha rivelato di aver capito che il suo modo di comunicare era efficace perché ha venduto nei mercati: sua mamma vendeva maglieria e la gente gli diceva che era un fenomeno: “Mi dicevano che nelle tv commerciali che stavano nascendo avrei spaccato tutto. Ci credevo, sudavo ed esternavo e la gente mi guardava aspettando che crepassi con quest’asma. Poi non sono crepato e ho girato mezza Europa e l’America. Ho guadagnato un po’, anche perché non bevo e non mi drogo. Invece la gente dice sempre ‘cazzo, chissà questo qua quanto pippa’ e invece non fumo neanche le sigarette”.

ROBERTO DA CREMA, IL 'BAFFO DELLE TELEVENDITE' / "Ho smesso con la televisione dopo 35 anni"

Roberto Da Crema ha ricordato poi quando si ritrovò a vendere al fianco di Mike Bongiorno: “Facevamo una televendita io e una lui. Mike si divertiva, ma le televendite con lui prendevano tipo 850 chiamate, lo stesso prodotto con me 1300 chiamate. Vengo chiamato ai piani superiori di Publitalia e mi dicono: ‘Baffo, ci guardi in faccia, lei è un personaggio, ma è successo questa cosa ma… non è successo niente. Ci siamo capiti?’. Alla fine mi hanno dato un pacchetto di telepromozioni a parte dicendomi che se usciva questa cosa che vendevo più di Mike erano rovinati”. Infine, una battuta su Mastrota: “È troppo automatico e meccanico, vorrei vedere in lui un po’ di sudore. Gli consiglio di non leggere il gobbo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA