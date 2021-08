Roberto e Federica Rollino, ex marito e figlia Nicoletta Orsomando/ Sei anni d’amore

La morte di Nicoletta Orsomando accende i riflettori sulla vita privata dell’ex Signorina Buonasera e conduttrice. La donna, morta all’età di 92 anni, ha preferito per tutta la sua vita tenere lontano dai riflettori la sua vita privata. Per propria scelta, la Orsomando non ha mai parlato apertamente dei suoi amori e della sua famiglia, se non con pochi cenni. È per questo che oggi ci è difficile raccontare i dettagli delle sue questioni di cuore.

Ciò che è certo è che la Orsomando ha avuto una grande storia d’amore con il giornalista Roberto Rollino. Era il 1957 quando Nicoletta, a 28 anni, sposò il giornalista. Da quel legame è nata Federica, unica figlia della storica annunciatrice che ha dato alla madre la gioia di ben 3 nipoti, di cui in qualche occasione la Orsomando ha parlato anche in TV.

Nicoletta Orsomando, altri amori dopo il marito Roberto Rollino?

Dopo sei anni di grande amore con Roberto Rollino, la loro storia giunse a conclusione. Nicoletta e Roberto si separarono ma non subito: dovettero infatti attendere gli anni ’70, con l’entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia e la conseguente possibilità di arrivare al divorzio. Dopo la fine della storia con il giornalista non si hanno però notizie di altri amori per la Orsomando.

L’annunciatrice, anzi, ha successivamente evitato qualsiasi scandalo che potesse rischiare di sporcarle la sua carriera. Evitò quindi anche ogni tipo di pettegolezzo che potesse mettere in pericolo la sua figura privata, chiudendosi nella totale riservatezza ed evitando dichiarazioni pubbliche sull’argomento.

