Roberto e Miriam Milani, chi sono padre e compagna di Andrea Dianetti/ Il dolore per la sua morte…

Andrea Dianetti emoziona a Tale e quale show ricordando il papà scomparso

Andrea Dianetti ha emozionato nella scorsa puntata di Tale e quale show aggiudicandosi la vittoria. Andrea ha imitato Irama con Ovunque Sarai dedicandola al padre. Andrea Dianetti infatti dedica un brano meraviglioso al padre Roberto, morto tanti anni prima e di cui ancora sente una terribile mancanza. “Irama la dedicò alla nonna ma è un attimo dedicarlo ad altri parenti. Mio padre si chiamava Roberto aveva un anno più di me, non c’è età che tenga, anche se è passato del tempo”. Il padre di Andrea Dianetti è venuto a mancare quando lui aveva 9 anni. Andrea Dianetti è molto legato alla sua famiglia d’origine e in particolare al padre. Per sentirsi più vicino a lui, Andrea ha sempre con sé un portachiavi che apparteneva a suo padre. Ma i portafortuna che porta sempre addosso sono anche altri. Si tratta di un anello appartenuto alla nonna, di un corno che gli ha donato sua madre e un di altro portachiavi, stavolta contenente la foto di sua sorella quando era bambina.

Andrea Dianetti, struggente dedica al padre morto/ "Aveva un solo anno più di me"

Andrea Dianetti continua a spiegare il legame indissolubile col padre Roberto: “La canzone dice ovunque sarai ma è proprio la paura di rimanere da soli…”. Il concorrente di Tale e Quale Show 2022 trattiene a stento le lacrime ma non nasconde le sue emozioni: “Mi tengo, non voglio fare pena a nessuno. Io ho nonna, mia sorella, mia mamma e la mia ragazza, sono coperto d’amore, però ci sono delle figure che hanno una valenza importante e sarebbe bello portarsele più a lungo possibile”. La sua dedica commuove persino il padrone di casa, Carlo Conti, che con gli occhi lucidi lo rincuora: “Ovunque sarà ti guarderà e ti proteggerà sempre”.

ANDREA DIANETTI È IRAMA, TALE E QUALE SHOW 2022/ Goggi commossa e standing ovation: "Sei stato bravissimo"

Chi è Miriam Milani, la fidanzata di Andrea Dianetti

Miriam Milani è la fidanzata di Andrea Dianetti. Sulla loro storia d’amore si conosce poco, anche se l’attore e regista Dianetti, tra le sue condivisioni sul suo profilo social, posta molte foto in compagnia della sua amatissima Miriam. Non sappiamo da quanto i due innamoratissimi Andrea Dianetti e Miriam Milani stiano vivendo la loro storia d’amore. Sappiamo che nei primi mesi di primavera del 2022, i due si sono concessi una romanticissima vacanza sulla Costiera Amalfitana, come testimoniato anche dalle loro foto pubblicate sui social.

ANDREA DIANETTI È GIANNI TOGNI, TALE E QUALE SHOW 2022/ Goggi conquistata: "Bravo e in gamba!"

Ecco le parole che dichiarano l’amore di Miriam per Andrea, in un post della ragazza sul suo profilo Instagram, post datato 27 luglio 2020: “Con la nostra complicità, con il nostro capirci solo guardandoci come se ci conoscessimo da sempre, con tutto l’amore e la serenità che ci diamo ogni giorno, con i miei ultrasuoni emessi alla mezzanotte del mio compleanno quando ti trovai lì senza aspettarmelo. Insomma, con tutto quello che siamo noi sono tornata a credere nell’amore o forse ho iniziato proprio così”. Al momento pare convivano nella casa di Andrea, che ha da poco acquistato, che si trova in una zona periferica di Roma Sud. I due sembrano essere una coppia assolutamente affiatata e spessissimo la Milani appare tra le storie Instagram dell’attore.













© RIPRODUZIONE RISERVATA