Roberto Formigoni, pg Milano favorevole a domiciliari/ Attesa decisione del Collegio

Roberto Formigoni oggi, mercoledì 17 luglio 2019, si è presentato di fronte ai giudici del Tribunale di sorveglianza di Milano per chiedere la detenzione domiciliare. Condannato in via definitiva a 5 anni e 10 mesi per corruzione, l’ex presidente di Regione Lombardia è apparso molto dimagrito e, come sottolinea Il Giorno, è comparso davanti ai giudici con indosso una maglietta bianca e jeans chiari. Dopo essersi visto respingere la richiesta di convertire il carcere con i domiciliari – la legge Spazzacorrotti non prevede pene alternative per reati contro la Pubblica Amministrazione – l’ex presidente lombardo ha chiesto la detenzione presso la sua abitazione perché ultrasettantenne. Come riporta l’Ansa, il sostituto procuratore generale di Milano Nicola Balice ha dato parere favorevole alll’istanza e ora Formigoni deve attendere la decisione del collegio, prevista nel corso dei prossimi giorni.

ROBERTO FORMIGONI, PG MILANO FAVOREVOLE A DETENZIONE DOMICILIARI

In riferimento alla legge Spazzacorrotti, il pg Balice avrebbe sostenuto che la collaborazione dell’ex esponente di Forza Italia sarebbe impossibile in quanto «le varie sentenze emesse nei vari gradi di giudizio hanno già ricostruito e verificato i fatti di corruzione contestati anche ad altri». Attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni, con l’ex governatore della Lombardia che può contare sul sostegno di tantissime persone: recentemente è stato creato su Facebook un gruppo denominato “Roberto Formigoni libero”, a testimonianza della grande vicinanza. Attualmente detenuto presso il carcere di Bollate, il 71enne ha recentemente affermato che «si può vivere anche in carcere, cuore e cervello non vengono inquinati dalla condanna» in una lettera a Tempi, un messaggio molto personale che evidenzia cosa rappresenti una vita sconvolta ma non mutata dal peso del carcere. Attesi aggiornamenti dal collegio, che dovrà decidere se dare parere favorevole o meno alla detenzione domiciliare per Roberto Formigoni.

