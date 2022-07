Roberto Nobile è morto/ Addio all’attore di Montalbano e Distretto di Polizia

L’attore Roberto Nobile è morto

Roberto Nobile, attore noto e volto amato nel mondo del cinema e della TV italiana, è morto all’età di 75 anni. È deceduto a Roma, come annunciato da da Il Corriere della Città; tuttavia non ne sono note al momento le cause. Nato a Verona nel 1947, l’attore aveva origini ragusane; è stato attivo per quasi quarant’anni nel cinema e nella televisione dove ha ottenuto successi, soprattutto grazie a fiction e serie televisive.

Cecilia Zagarrigo è diventata mamma/ L'ex di Uomini e Donne: "48 ore estenuanti ma…"

Roberto Nobile è ricordato dal pubblico soprattutto per i ruoli di Antonio Parmesan in Distretto di Polizia e Nicolò Zito ne Il Commissario Montalbano ma sono in realtà molti altri i lavori televisivi e non che l’hanno visto brillare. Nobile, d’altronde, ha lavorato per molti registi importanti, tra i quali: Gianni Amelio, Giuseppe Tornatore, Michele Placido, Nanni Moretti ed Ermanno Olmi. Ha inoltre lavorato anche in produzioni internazionali oltre che italiane.

Federica Aversano torna a Uomini e Donne?/ "Non sarà una nuova tronista ma…"

Roberto Nobile, dal cinema alla TV: alcuni dei suoi lavori

Se al cinema lo abbiamo visto in film come La stanza del figlio, Habemus Papam, La stanza, Caos calmo, Dieci inverni e l’ultimo, Abbi Fede, con la regia di Giorgio Pasotti, in TV Roberto Nobile ha recitato in La Piovra, settima e ottava stagione, ne Il Commissario Montalbano, Ultimo, Distretto di Polizia, Don Matteo e Nero Wolfe. Nel 2015 ha poi recitato in Squadra Mobile, Maltese nel 2018 e Gli orologi del diavolo nel 2020. Questo è l’ultimo dei lavori di Nobile nel campo della recitazione. Non ha invece mai abbandonato il palcoscenico del teatro, dove ha continuato ad esibirsi anche negli anni successivi all’addio allo schermo.

LEGGI ANCHE:

Chiara Ferragni con la foto di Fedez in bagno/ "Ma non chiedetemi il motivo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA