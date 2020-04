Roberto Parli/ “Adriana Volpe? Mai dato della mignot*a a mia moglie” e su Denver…

Pubblicità

Dopo le nuove rivelazioni di Andrea Denver su Adriana Volpe, era quasi inevitabile che intervenisse anche il marito della conduttrice Roberto Parli. Nel corso di una chiacchierata su Instagram con una giornalista di CHI, Denver ha infatti dichiarato che con la Volpe è nata “Una bellissima amicizia, non credevo si fosse creata una roba così fuori. Me la porto nel cuore.” E ancora: “Se lei fosse stata single e non mamma, mi sarei trovato destabilizzato. Mi piace la persona di Adriana. Poi però la vita vera è un’altra, è fuori dal Grande Fratello Vip”. Parole che hanno scatenato sul web la critica di alcuni utenti e di uno in particolare che ha scritto “Denver non capisce quando fermarsi nell’imbarazzare le persone, nonostante Adriana cerchi in tutti i modi di smentire”. Un commento apprezzato proprio da Roberto Parli che ha così risposto all’utente: “Hai afferrato in pieno il concetto”.

Roberto Parli risponde alle accuse su Instagram: “Adriana? L’ho sempre difesa!”

Una frecciatina piuttosto chiara quella di Roberto Parli indirizzata ad Andrea Denver. Ma il marito di Adriana Volpe non si ferma qui e, anzi, decide di rispondere ad alcuni utenti che lo accusano di essersi comportato male con Adriana. Critiche alle quali ha così risposto: “Non ho mai dato della mignot*a a mia moglie, l’ho sempre difesa e rispettata. A chi piace giudicare c’è la giurisprudenza, 5 anni.” E non è mancato qualcuno che ha ricordato il fatto che solo pochi giorni fa lui e sua moglie non si seguissero più su Instagram. Se Adriana ha parlato di un “banale incidente”, Roberto Parli ha risposto: “Secondo te è più importate seguirsi nella vita o su Instagram?”.



