Roberto Parli, marito Adriana Volpe/ “Basta giocare con Denver, nostra figlia soffre”

Roberto Parli, marito di Adriana Volpe, concorrente del Grande Fratello Vip 4, in queste settimane sta mantenendo alta l’asticella dell’attenzione per alcuni atteggiamenti della moglie nei confronti di altri concorrenti di sesso maschile da lui ritenuti impropri. Un nervosismo che non è riuscito a celare neppure nell’ambito di una sua recente intervista rilasciata al settimanale “Chi”, nella quale ha esternato senza troppi veli il suo pensiero: “Adriana è grande abbastanza e deve ricordarsi di avere un marito e una figlia. Forse, dentro la Casa la percezione di ciò che noi vediamo fuori è diversa, ma è per questo che le ho scritto, per proteggere lei e la nostra famiglia dai giudizi altrui”. A finire nel mirino sono stati alcuni gesti di Adriana Volpe nei confronti del modello Andrea Denver. “Non sono geloso – ha aggiunto Parli –, sono 14 anni che io e lei viviamo distanti e non ci chiediamo neanche con chi usciamo a cena. Ma sono un marito innamorato e vedere certe immagini non fa piacere. Non sono arrabbiato con lei, ma il mio sentimento va rispettato”. Un disappunto che l’uomo ha rivelato senza vergogna anche sul suo profilo Instagram, con post di agevole interpretazione.

ROBERTO PARLI, MARITO ADRIANA VOLPE: “NUOVO GIORNO, NUOVO GOSSIP. NON SCRIVERÒ PIÙ NULLA”

Roberto Parli, due giorni fa, in riferimento alla notizia diramata da numerose testate giornalistiche circa una presunta toccatina di Adriana Volpe al lato b di Andrea Denver, ha scritto: “Nuovo giorno, nuovo gossip! Let’s go party and tomorrow is another day!”. Per poi tornare a parlare poco più di 24 ore fa: “Ho notato che l’ironia sul web non viene ben compresa e che ogni occasione è buona per fare sterile polemica… Quindi, per ora non pubblicherò nulla a riguardo e toglierò i commenti. In tutto questo… forza Adry!”. Un grido di pieno appoggio e sostegno alla sua dolce metà, che, nella lettera indirizzatale, ha esortato a rivedere alcuni suoi comportamenti nella Casa a sostegno della loro figlia Giselle: “Adriana sa come funziona quel reality show e prima di iniziare la sua esperienza era stata la prima a dirmi che avrebbe evitato comportamenti ambigui e a raccomandarsi con me”, ha spiegato l’uomo a “Chi”. “Invece, ogni settimana parlano di un nuovo flirt e non è carino, anche perché c’è di mezzo una bambina piccola e basta un solo compagno di classe che le dica ‘tua mamma ha baciato un altro’ per farla stare male”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA