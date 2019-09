ROBERTO PARLI, MARITO ADRIANA VOLPE/ Uniti dal 2009, hanno avuto la figlia Gisele

Roberto Parli, chi è il marito di Adriana Volpe

Adriana Volpe è tornata alla ribalta per via della faida con Giancarlo Magalli, il celebre conduttore con cui ha condiviso ben due tra le sue principali esperienze televisive (a I fatti vostri e Mezzogiorno in famiglia). La polemica ha coinvolto anche la sua famiglia e suo marito, Roberto Parli, con cui nel 2011 ha avuto la figlia Gisele. “Queste parole mi hanno profondamente ferito. Feriscono me, mio marito e anche mia figlia, che tra qualche anno navigherà da sola su Internet e le potrà rileggere chiedendosi: perché? Queste frasi da una persona intelligente come Magalli non te le aspetti”, ha dichiarato la Volpe in un’intervista a Verissimo. Adriana è stata apostrofata “rompip…” dall’ex collega, a seguito di una piccola incomprensione tra i due verificatasi in diretta tv. Era il marzo 2017: in quell’occasione, la conduttrice rivelò l’età di Magalli che di lì a poco avrebbe compiuto 70 anni, e quest’ultimo non la prese affatto bene.

Roberto Parli, sposato con Adriana Volpe dal 2009

Roberto Parli e Adriana Volpe sono sposati dal 2009. Nel 2011 hanno avuto Gisele, la loro bambina che oggi ha 8 anni. Parli è un imprenditore ticinese, ma attualmente risiede a Montecarlo. Il suo settore di attività è il mercato immobiliare. Il marito della Volpe, infatti, è titolare dell’agenzia “House & co.”, che si occupa di affitti e vendite di immobili in Costa Azzurra. Roberto è una persona piuttosto facoltosa. Impegnato nel mercato delle case di lusso, tra attici e ville, Parli è uno dei lavoratori più quotati in questo ambito. Qualche anno fa, Roberto balzò agli onori delle cronache per via degli incidenti automobilistici che avrebbe causato sull’autostrada svizzera. Secondo le ricostruzioni, infatti, l’imprenditore era alla guida di un’auto di lusso, e dopo un primo scontro perse una ruota ma proseguì ugualmente tamponando un camion. L’uomo, in evidente stato euforico, riuscì a fermarsi solo grazie all’intervento di un altro automobilista.

