Roberto Rossi, chi è e com’è morto il discografico ricordato da Amadeus a Sanremo 2024/ “Grande amico”

Durante la prima puntata del Festival di Sanremo 2024 Amadeus ha ricordato l’artista e discografico morto Roberto Rossi, chi è e com’è morto? Musicista, discografico e direttore d’orchestra per anni è stato a capo della Sony Music Italy. Nella sua vita ha collaborato con tantissimi artisti da Eros Ramazzotti a Jovanotti, da Marco Masini a Francesco Renga e Simone Cristicchi. E tra l’altro con quest’ultimo collaborò anche al brano Ti regalerò una rosa con cui vinse a Sanremo 2007.

Com’è morto Roberto Rossi? Il discografico, musicista e direttore d’orchestra si è spento l’11 maggio 2023 in seguito ad una lunga malattia. Non sono note altre informazioni sulle cause del decesso dell’artista. Tuttavia dopo la notizia della sua morte moltissimi artisti da Simona Ventura a Marco Masini lo hanno voluto salutare con parole piene di affetto e stima. L’artista toscano aveva rivelato: “Ci siamo conosciuti nell’87 in un hotel con piscina di Acireale, io ero il tastierista di Raf tu di Eros. Proprio mentre in un giorno off facevamo il bagno, venne fuori il nome di keith Emerson e da lì non abbiamo più smesso di parlare. Dopo tanti anni ti ho ritrovato direttore artistico di una delle più grandi etichette multinazionali esistenti e proprio tu mi hai voluto con te; insieme in Sony per ricominciare il viaggio”

Amadeus ricorda al Festival di Sanremo 2024 Roberto Rossi, morto nel 2023: cause del decesso

E Amadeus nella 1^ serata del Festival di Sanremo 2024 ha voluto ricordare ed omaggiare Roberto Rossi il discografico morto che per tanti anni aveva collaborato con la kermesse: “Desidero insieme all’orchestra, il coro, il maestro De Amicis ricordare una persona che dopo molti anni a Sanremo non ci sarà un amico, un artista, un discografico insieme a tutti vogliamo ricordare Roberto Rossi scomparso nel maggio dell’anno scorso e lo abbiamo visto tante volte dirigere proprio da quel coro.”











