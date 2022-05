Roberto Russo, marito Monica Vitti/ Dal film “Flirt” nel 1983 alle nozze nel 2000

Roberto Russo: il primo film con Monica Vitti

Roberto Russo è il marito di Monica Vitti, scomparsa il 2 febbraio 2022. Prima di lui era stata legata sentimentalmente a Michelangelo Antonioni e Carlo Di Palma. Anche Russo, come Di Palma, è diventato regista dopo essere stato macchinista, elettricista, operatore, fotografo. Nel 1983 Russo debutta come regista con “Flirt”, con protagonista Monica Vitti, che vince il premio come migliore attrice a Berlino. Nonostante la differenza di età – all’epoca lui aveva 36 anni e lei 52 – diventano una coppia. Russo ha diretto Monica Vitti anche nel film “Francesca è mia” e ha realizzato per Rai 2 “Qualcosa di Monica”, un programma in quattro puntate. “In tutti i personaggi di Monica c’è un po’ di lei del suo carattere a volte anche del suo modo di pensare e di agire. Monica ha sempre lavorato sulle sceneggiature che le mandavano per cucirsi addosso il personaggio”, ha rivelato Russo Russo, nella sua testimonianza scritta per “La Dolce Vitti”.

Gian Amedeo Goria, figlio Maria Teresa Ruta/ Matrimonio in gran segreto con Francesca

Roberto Russo: al fianco di Monica Vitti fino alla fine

Roberto Russo e Monica Vitti si sono sposati il 28 settembre 2000, con una cerimonia ristretta in Campidoglio. La coppia non ha avuto figli: “Una famiglia normale, con un marito e dei figli, mi spaventava. E non ho mai voluto un uomo che vedevo solo la sera, a cena. No, ho sempre cercato dei compagni di lavoro. Per condividere tutto”, ha confessato l’attrice in un’intervista. Roberto Russo è rimasto al fianco di Monica Vitti durante gli anni della malattia e fino alla sua morte. “Ci conosciamo da 47 anni, nel 2000… Ora da quasi 20 anni le sto accanto e voglio smentire che Monica si trovi in una clinica svizzera, come si diceva: lei è sempre stata qui a casa a Roma con una badante e con me ed è la mia presenza che fa la differenza per il dialogo che riesco a stabilire con i suoi occhi, non è vero che Monica viva isolata, fuori dalla realtà”, ha raccontato il regista al Corriere della Sera in occasione di del compleanno della moglie.

LEGGI ANCHE:

Monica Vitti: chi è, com'è morta e malattia/ L'ultima apparizione pubblica è stata 19 anni fa...Michelangelo Antonio e Carlo Di Palma, ex Monica Vitti/ Gli amori nati sul set

© RIPRODUZIONE RISERVATA