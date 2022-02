Roberto Russo, marito Monica Vitti/ Insieme da quasi 50 anni, le nozze nel 2000

Roberto Russo: al fianco di Monica Vitti da quasi 50 anni

Roberto Russo è il marito di Monica Vitti, l’attrice romana classe 1931 scomparsa nelle ultime ore come annunciato durante la conferenza stampa di Sanremo 2022. La grande attrice e il regista si sono conosciuti sul set del film “Flirt”, con cui Russo ha vinto il David di Donatello come Miglior Regista Emergente. Lei era già una stella del cinema italiana, lui un debuttante. Nonostante la differenza di età, lui 36 e lei 52 anni, tra loro scattò la scintilla. Nel 1986 sono tornati sul set insieme con il film “Francesca è mia” e hanno anche lavorato insieme in teatro con diverse pièce, tra le quali “La strana coppia”, “Primapagina”, “Passione mia per la tv” e “Scandalo Segreto”, l’ultimo spettacolo portato in scena nel 1988. Prima di conoscere Russo, Monica Vitti è stata legata al regista Michelangelo Antonioni e al direttore della fotografia Carlo Di Palma.

Michelangelo Antonioni, ex fidanzato Monica Vitti/ "Dentro di lui il dolore..."

Roberto Russo e Monica Vitti: le nozze nel 2000

Dopo 27 anni insieme, Roberto Russo e Monica Vitti si sono sposati il 28 settembre 2000 con una cerimonia ristretta in Campidoglio. I due sono rimasti insieme anche quando è sopraggiunta la malattia degenerativa dell’attrice. Roberto Russo ha sempre protetto l’attrice e ha rilasciato un’intervista lo scorso anno in occasione del compleanno della moglie: “Le preparerò una torta con una candelina simbolica e insieme passeremo una delle tante giornate che abbiamo condiviso. Ci conosciamo da 47 anni, nel 2000 ci siamo sposati in Campidoglio e prima della malattia, le ultime uscite sono state alla prima di Notre Dame de Paris e per il compleanno di Sordi”, aveva detto al Corriere della Sera. E aveva aggiunto: “Da quasi 20 anni le sto accanto… è sempre stata qui a casa a Roma con una badante e con me ed è la mia presenza che fa la differenza per il dialogo che riesco a stabilire con i suoi occhi, non è vero che Monica viva isolata, fuori dalla realtà”. L’attrice, infatti, si è spenta a Roma, il 2 febbraio 2022.

