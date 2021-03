Roberto Sanna ha scelto l’eutanasia/ Malato di Sla in Svizzera per suicidio assistito

Roberto Sanna ha deciso di andare in Svizzera per il suicidio assistito. Il 34enne originario di Pula, in provincia di Cagliari, non ce l’ha fatta a vedere il proprio corpo degradare a seguito della Sla. Un continuo peggioramento che lo ha portato nel giro di pochi mesi alle stampelle (era la scorsa estate), fino alla costrizione a letto, impossibilitato a muoversi. Una decisione, quella di andare in Svizzera, che ha lasciato di stucco i suoi amici e i suoi conoscenti, ma gli stessi hanno compreso e rispettato la decisione del loro amico.

Così ieri mattina si è imbarcato su un volo da Cagliari, destinazione il territorio elvetico, in vista di quelli che saranno gli ultimi giorni di vita. «Il decorso è stato rapidissimo», le parole ai microfoni del Corriere della Sera della sindaca di Pula, Carla Medau, presente anche lei ieri per l’ultimo saluto: «Era sorridente, mi è sembrato sereno. Ho scelto di non invadere gli spazi privati della sua famiglia, affidando l’ultimo saluto a un messaggio lasciato ai parenti. Sono persone riservatissime e per certo in questo momento vogliono affrontare da soli l’ultimo miglio».

ROBERTO SANNA, IL PARROCO: “FINO ALL’ULTIMO PUO’ CAMBIARE IDEA”

Assieme a Roberto Sanna sono partiti per la svizzera la mamma Martina, la fidanzata Gioia, il fratello Andrea e lo zio Aldo, e il suicidio assistito è fissato per la giornata di domani, venerdì 5 marzo. Prima Roberto Sanna dovrà fare un colloquio con uno psicologo e quando sarà ritenuto pronto gli verrà fatto bere un farmaco che lo accompagnerà lentamente verso il buio, o eventualmente attiverà l’iniezione letale. Il 34enne di Cagliari si è attivato da solo, estremamente convinto nel compiere il tragico ed estremo gesto del suicidio assistito: come scrive il Corriere della Sera è stato infatti a lui a contattare la clinica privata, nonché l’agenzia funebre per il funerale. Una vicenda che ricorda da vicino quanto accaduto quattro anni fa, nel 2017, a Dj Fabo, accompagnato dalla mamma Carmen Corllo, e dalla storica fidanzata Valeria Imbrogno oltre al radicale Marco Cappato, poi assolto dalla Corte costituzionale. Don Marcello, conoscente di Roberto Sanna, conclude: «Fino all’ultimo secondo può cambiare idea. In ogni caso siamo nei meandri insondabili della coscienza, dove ognuno di noi è solo. Prego per lui».



© RIPRODUZIONE RISERVATA