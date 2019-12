ROBERTO SAVIANO/ Firma per chiedere il dissequestro delle navi ONG (Che tempo che fa)

Roberto Saviano sarà stato sicuramente contento di sapere che Gomorra, la serie televisiva nata dal suo famoso libro e cui ha lavorato, è stata inserita nelle classifica delle migliore produzioni internazionali non americane del decennio stilata dal New York Times. La produzione Cattleya ha ottenuto il quinto posto su trenta e il critico Mike Hale ritiene che Gomorra rappresenti un racconto criminale “brutale, meditabondo, assolutamente avvincente”, come riportato dal sito di Rtl 102.5. Tra l’altro Gomorra è l’unica serie italiana citata in questa speciale classifica. Una serie che ha portato successo anche ai protagonisti Marco D’Amore, diventato ora anche regista, e Salvatore Esposito, che è impegnato sul set della serie Fargo.

ROBERTO SAVIANO, L’ATTESA PER LA SERIE ZEROZEROZERO

Ora l’attesa per i tanti fan di Roberto Saviano e per gli amanti delle serie tv è per il debutto di ZeroZeroZero, che andrà in onda su Sky a febbraio. Anche in questo caso si va ad attingere in un’opera di Saviano e il regista sarà Stefano Sollima, che è stato dietro la macchina da presa anche nel caso di Gomorra. I protagonisti della nuova serie sono Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Gabriel Byrne, Harold Torres, Giuseppe De Domenico, Adriano Chiaramida, Francesco Colella e Tcheky Karyo. Come spiega l’Ansa, “ZeroZeroZero racconta di sistemi criminali e familiari diversi tra loro ma ugualmente violenti e assetati di potere, e come i cartelli messicani, la ‘ndrangheta e uomini d’affari americani corrotti si contendano la supremazia delle rotte della merce più distribuita al mondo: la cocaina”.

LA FIRMA DELLA CAMPAGNA DI MEDITERRANEA

Roberto Saviano è anche il primo firmatario della campagna Mediterranea Saving Humans per chiedere il dissequestro della Mare Jonio e della Alex, le due navi bloccate nei porti siciliani dopo l’approvazione del decreto sicurezza bis. “Adesso basta, basta una firma. Gli attuali ministri dell’Interno, della Difesa, delle Infrastrutture e trasporti potrebbero, con una loro semplice firma, decidere il dissequestro della nave Mare Jonio e della barca a vela Alex. Sarebbe infatti sufficiente che accogliessero le richieste di ‘revoca in autotutela’ dei decreti interministeriali emanati dal precedente governo, liberando subito le nostre imbarcazioni così come Sea-watch-3 ed Eleonore”, si legge nel documento. Non è escluso che Roberto Saviano parli di questa iniziativa durante la puntata di Che tempo che fa di oggi in cui è ospite.



