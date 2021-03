ROBERTO SAVIANO HA LE COLICHE: “MI DEVO OPERARE”/ “Colpa di chi mi odia: mer*e!”

Roberto Saviano soffre da qualche giorno di coliche renali, male fastidiosissimo e per chi l’ha provato con soglia di dolore enorme: per questo motivo lo scrittore di Gomorra ha deciso di farsi operare e lo ha annunciato da poco su Instagram. «Mi tocca… le coliche renali si sono abbattute su di me implacabili e dolorosissime», scrive l’editorialista del Corriere della Sera postando la foto del lettino d’ospedale dove tra poco verrà operato per le coliche.

«Dovrò subire un piccolo intervento e sarò meno presente qui, ma so che penserete a me, e questa cosa mi riempie di gioia. Lehaim!» spiega ancora lo scrittore sui social ricevendo in pochi minuti una nutrita qualità di commenti e in bocca al lupo. Ma ad “accendere” la polemica in una notizia di per sé normalissima ci pensa lo stesso Saviano nel “motivare” l’origine di tale male: «Forse tutta la merda ricevuta dai merdi*, in questi anni, doveva esser drenata dal corpo, e ha lasciato sedimentazioni».

LE COLICHE E GLI ODIATORI

Da Salvini a Meloni, da Renzi a Forza Italia, fino al “largo” popolo della rete che non condivide le battaglie e le invettive di Saviano: sono in tanti a dimostrare spesso una certa opposizione allo scrittore napoletano ma secondo lui proprio questo presunto clima di odio avrebbe “creato” le sedimentazioni della colica. Al di là della spiegazione molto azzardata – e certamente volutamente esagerata – la sua stoccata agli haters non può passare inosservata, lasciando al lettore ogni qualsivoglia giudizio intenda trattenere. Sul profilo sanitario, Fanpage rivela come il ricovero di Roberto Saviano in ospedale non desti gravi preoccupazioni, trattandosi di un problema relativo a delle dolore ma semplice coliche renali. Sul profilo politico invece, Saviano non perde l’occasione di “stuzzicare” i propri “odiatori”, rischiando però – forse – di rimanere incastrato lui per primo nella stessa dinamica di “odio”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Saviano (@robertosaviano_official)





