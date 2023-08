Roberto Sergio/ “Saviano resterà fuori dalla Rai. Uscite? Molti altri di sinistra sono rimasti”

La Rai non è mai stata così pluralista: questa la certezza di Roberto Sergio. Intervistato dal Giornale, l’amministratore delegato di Viale Mazzini ha risposto – punto per punto – agli addebiti delle ultime settimane. “In due mesi abbiamo fatto ripartire l’azienda ferma da due anni. Abbiamo trovato una Rai demoralizzata, preoccupata, con uno sciopero imminente che siamo riusciti a far revocare”, la sua analisi: “Le nostre iniziative non possono accontentare tutti, l’unica certezza è che mai come questa volta siamo un’azienda equilibrata e pluralista. Dopo quasi quarant’anni da manager i nervi non possono che essere saldi”.

Sergio si è poi soffermato sui diversi addii registrati nelle ultime settimane: Fazio è una scelta di chi lo ha proceduto, mentre per la Berlinguer l’ostacolo è stato il tetto stipendi. Annunziata e Gramellini, invece, scelte personali: “E comunque ci sono tanti altri conduttori, artisti, giornalisti legati alle stesse idee di chi ha preferito andare altrove che sono rimasti. Abbiamo inserito nuove idee e personaggi e sono fiducioso”.

Sergio: “Saviano resterà fuori dalla Rai”

Sergio ha aperto a un ritorno in Rai di Giletti, mentre su Facci e Saviano non ha utilizzato troppi giri di parole: “Ho profondo rispetto per le Istituzioni e ancor di più delle donne e lo dico a maggior ragione come padre e come marito. Questo mi ha portato a fare le scelte che ho comunicato”. Soffermandosi sul caso dello scrittore partenopeo, l’ad di Viale Mazzini ha replicato così al “supplemento di riflessione” auspicato dalla presidente Soldi: “Non ho bisogno di ulteriori riflessioni. Saviano non è in palinsesto. Ho trovato singolare che la presidente Soldi abbia espresso il suo dissenso un’ora e mezza prima di un importante incontro istituzionale”. Infine, sull’amarezza di Mannoni e Iannacone per la mancata riconferma: “Per quanto riguarda Iannacone il programma Che ci faccio qui tornerà nel 2024. Non c’è stata alcuna cancellazione. Mannoni, persona che stimo profondamente, è andato in pensione e per questo non sarà alla guida di Linea Notte”.

